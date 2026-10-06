Lucknow News: अस्पतालों की कितनी फार्मेसी वैध, एफएसडीए के पास आंकड़ा नहीं

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एफएसडीए के रिकॉर्ड के मुताबिक, राजधानी में करीब 3500 थोक और छह हजार फुटकर दवा विक्रेता पंजीकृत हैं। इनमें अस्पतालों में संचालित फार्मेसियों की संख्या कितनी है, इसका अलग से रिकॉर्ड विभाग के पास नहीं है। इससे अस्पतालों में दवा वितरण व्यवस्था की निगरानी पर सवाल उठ रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की जांच में बिना लाइसेंस संचालित मिली फार्मेसियों से मरीजों की सुरक्षा और दवाओं की गुणवत्ता को लेकर भी चिंता बढ़ी है। एफएसडीए के अधिकारियों ने इन मामलों को गंभीरता से नहीं लिया। इस लापरवाही के कारण अवैध फार्मेसियों का संचालन जारी है।निजी अस्पतालों में संचालित बिना लाइसेंस वाली फार्मेसियों को वैध कराने के लिए संचालकों ने पोर्टल पर आवेदन करना शुरू कर दिया है। हालांकि, एफएसडीए के अधिकारियों का कहना है कि जांच के बाद ही लाइसेंस जारी किया जाएगा। बिना मानकों की जांच के किसी फार्मेसी को वैध नहीं किया जाएगा।Iस्वास्थ्य विभाग का काम अस्पतालों की चिकित्सकीय व्यवस्था, डॉक्टरों और स्टाफ की उपलब्धता की जांच करना है। फार्मेसियों की निगरानी संबंधित विभाग को करनी चाहिए।