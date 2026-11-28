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रामकुमार के भाई किशनु ने बताया कि भाई इटौंजा चौराहे पर फल की दुकान लगाते थे। चार दिन से पिता की तबीयत खराब चल रही थी। वह थे। पिता की मदद के लिए भाई उन्हीं के पास रुकते थे। बृहस्पतिवार रात नौ बजे रामकुमार इटौंजा टोल प्लाजा के पास एक नर्सिंग होम में भर्ती पिता के पास जा रहे थे। इसी दौरान सड़क पार करते समय हादसा हो गया। रामकुमार के परिवार में पत्नी रुक्मणी हैं। इंस्पेक्टर सोबरन सिंह ने बताया कि अभी तक मामले में कोई तहरीर नहीं मिली है। हालांकि, घटनास्थल के पास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज देखी जा रही हैं।

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लखनऊ। इटौंजा टोल प्लाजा के पास बृहस्पतिवार रात सड़क पार करते समय कार की टक्कर से नव्वा पुरवा निवासी फल दुकानदार रामकुमार (40) की मौत हो गई। घटना के बाद आरोपी कार समेत वहां से भाग निकला।