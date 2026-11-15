Lucknow News: ऑटो चालक की हत्या में चौथा आरोपी गिरफ्तार, डंडा बरामद

विज्ञापन

इंस्पेक्टर सतीश चंद्र राठौर के मुताबिक, आठ नवंबर को बिगहू गांव में जुए को लेकर हुए विवाद में नरेंद्र कुमार और उनके भाई आशाराम (40) पर रजनू, राहुल, सचिन और सर्वजीत समेत अन्य लोगों ने हमला कर दिया था। गंभीर रूप से घायल आशाराम को ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया था, जहां 12 नवंबर को उनकी मौत हो गई।नरेंद्र कुमार की तहरीर पर छह आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी। पुलिस ने आठ नवंबर को सचिन कुमार, रजनू रावत और राहुल को गिरफ्तार किया था। आशाराम की मौत के बाद मामले में हत्या की धारा बढ़ा दी गई। आरोपी सर्वजीत को शनिवार को पठानखेड़ा तालाब के पास से गिरफ्तार किया गया। पुलिस अब वारदात में शामिल दो अन्य आरोपियों की तलाश कर रही है।