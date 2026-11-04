Lucknow News: पदयात्रा ने थामी ट्रैफिक की चाल, सड़कों पर रेंगते रहे वाहन
लखनऊ ब्यूरो
Updated Wed, 04 Nov 2026 01:38 AM IST
Updated Wed, 04 Nov 2026 01:38 AM IST
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लखनऊ। भारतीय जनता पार्टी की ओर से मंगलवार दोपहर को लोकभवन से परिवर्तन चौक तक लोकतंत्र बचाओ-अराजकता हटाओ पदयात्रा निकाली गई। इसके लिए ट्रैफिक पुलिस की ओर से डायवर्जन प्लान लागू किए जाने के बावजूद शहर का ट्रैफिक दोपहर 12 से शाम चार बजे तक हांफता रहा। देर शाम को भी वाहन रेंगते नजर आए। वाहनों का दबाव हजरतगंज से शुरू हुआ। देखते ही देखते पार्क रोड, कैसरबाग, डालीगंज, चारबाग, लालबाग और लोहिया पथ पर भी इसका असर नजर आया। पार्क रोड पर एंबुलेंस भी जाम में फंसी नजर आई।
त्योहार की खरीदारी करने निकले लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। दोपहिया से लेकर चार पहिया तक सभी जाम में फंसे नजर आए। पदयात्रा में शामिल होने के लिए सुबह से ही बड़ी संख्या में लोग बसों से पहुंचे। कई वाहन लोहिया पथ पर खड़े कर दिए गए। इस कारण भी यातायात का दबाव बढ़ गया। हजरतगंज के करीब पांच किलोमीटर के दायरे में हजारों की संख्या में लोग जाम से परेशान नजर आए।
किसान यूनियन के प्रदर्शन ने भी थामी रफ्तार
समतामूलक चौराहे के पास अपट्रॉन की बिल्डिंग में किसान यूनियन का प्रदर्शन चल रहा था। इसके कारण भी यहां यातायात का दबाव बढ़ गया। चौराहे पर ही बड़ी संख्या में वाहन खड़े किए गए थे। इनमें पुलिस अधिकारियों के वाहन भी थे। इस वजह से चौराहे पर यातायात की रफ्तार धीमी रही।
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ग्रीन कॉरिडोर पर भी बढ़ गया दबाव
डायवर्जन के दौरान अधिकतर वाहनों को ग्रीन कॉरिडोर की ओर भेज दिया गया। इस कारण डालीगंज, आईटी चौराहा और निशातगंज में भी वाहन रेंगते नजर आए। जगह-जगह ट्रैफिक पुलिस मुस्तैद रही लेकिन गाड़ियों की संख्या ज्यादा होने के कारण उन्हें भी ट्रैफिक संभालने में कठिनाई का सामना करना पड़ा।
स्टेशन रोड पर परेशान दिखे यात्री
हजरतगंज चौराहे की तरफ आने वाले वाहनों को रोक दिए जाने से चारबाग स्टेशन जाने वालों को दिक्कत का सामना करना पड़ा। स्टेशन से गोमतीनगर की तरफ जाने वाले भी काफी परेशान हुए। पदयात्रा में शामिल होने के लिए बाहर से आए लोग जब वापसी के लिए निकले तो शाम को एक बार फिर शहर की यातायात व्यवस्था ध्वस्त हो गई।
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त्योहार की खरीदारी करने निकले लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। दोपहिया से लेकर चार पहिया तक सभी जाम में फंसे नजर आए। पदयात्रा में शामिल होने के लिए सुबह से ही बड़ी संख्या में लोग बसों से पहुंचे। कई वाहन लोहिया पथ पर खड़े कर दिए गए। इस कारण भी यातायात का दबाव बढ़ गया। हजरतगंज के करीब पांच किलोमीटर के दायरे में हजारों की संख्या में लोग जाम से परेशान नजर आए।
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किसान यूनियन के प्रदर्शन ने भी थामी रफ्तार
समतामूलक चौराहे के पास अपट्रॉन की बिल्डिंग में किसान यूनियन का प्रदर्शन चल रहा था। इसके कारण भी यहां यातायात का दबाव बढ़ गया। चौराहे पर ही बड़ी संख्या में वाहन खड़े किए गए थे। इनमें पुलिस अधिकारियों के वाहन भी थे। इस वजह से चौराहे पर यातायात की रफ्तार धीमी रही।
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ग्रीन कॉरिडोर पर भी बढ़ गया दबाव
डायवर्जन के दौरान अधिकतर वाहनों को ग्रीन कॉरिडोर की ओर भेज दिया गया। इस कारण डालीगंज, आईटी चौराहा और निशातगंज में भी वाहन रेंगते नजर आए। जगह-जगह ट्रैफिक पुलिस मुस्तैद रही लेकिन गाड़ियों की संख्या ज्यादा होने के कारण उन्हें भी ट्रैफिक संभालने में कठिनाई का सामना करना पड़ा।
स्टेशन रोड पर परेशान दिखे यात्री
हजरतगंज चौराहे की तरफ आने वाले वाहनों को रोक दिए जाने से चारबाग स्टेशन जाने वालों को दिक्कत का सामना करना पड़ा। स्टेशन से गोमतीनगर की तरफ जाने वाले भी काफी परेशान हुए। पदयात्रा में शामिल होने के लिए बाहर से आए लोग जब वापसी के लिए निकले तो शाम को एक बार फिर शहर की यातायात व्यवस्था ध्वस्त हो गई।