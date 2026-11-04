Lucknow News: पदयात्रा ने थामी ट्रैफिक की चाल, सड़कों पर रेंगते रहे वाहन

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त्योहार की खरीदारी करने निकले लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। दोपहिया से लेकर चार पहिया तक सभी जाम में फंसे नजर आए। पदयात्रा में शामिल होने के लिए सुबह से ही बड़ी संख्या में लोग बसों से पहुंचे। कई वाहन लोहिया पथ पर खड़े कर दिए गए। इस कारण भी यातायात का दबाव बढ़ गया। हजरतगंज के करीब पांच किलोमीटर के दायरे में हजारों की संख्या में लोग जाम से परेशान नजर आए।किसान यूनियन के प्रदर्शन ने भी थामी रफ्तारसमतामूलक चौराहे के पास अपट्रॉन की बिल्डिंग में किसान यूनियन का प्रदर्शन चल रहा था। इसके कारण भी यहां यातायात का दबाव बढ़ गया। चौराहे पर ही बड़ी संख्या में वाहन खड़े किए गए थे। इनमें पुलिस अधिकारियों के वाहन भी थे। इस वजह से चौराहे पर यातायात की रफ्तार धीमी रही।ग्रीन कॉरिडोर पर भी बढ़ गया दबावडायवर्जन के दौरान अधिकतर वाहनों को ग्रीन कॉरिडोर की ओर भेज दिया गया। इस कारण डालीगंज, आईटी चौराहा और निशातगंज में भी वाहन रेंगते नजर आए। जगह-जगह ट्रैफिक पुलिस मुस्तैद रही लेकिन गाड़ियों की संख्या ज्यादा होने के कारण उन्हें भी ट्रैफिक संभालने में कठिनाई का सामना करना पड़ा।स्टेशन रोड पर परेशान दिखे यात्रीहजरतगंज चौराहे की तरफ आने वाले वाहनों को रोक दिए जाने से चारबाग स्टेशन जाने वालों को दिक्कत का सामना करना पड़ा। स्टेशन से गोमतीनगर की तरफ जाने वाले भी काफी परेशान हुए। पदयात्रा में शामिल होने के लिए बाहर से आए लोग जब वापसी के लिए निकले तो शाम को एक बार फिर शहर की यातायात व्यवस्था ध्वस्त हो गई।