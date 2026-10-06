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Lucknow News: बाढ़ पीड़ितों का सड़क जाम कर प्रदर्शन

Tue, 06 Oct 2026 02:58 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Tue, 06 Oct 2026 02:58 AM IST
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Flood victims stage protest by blocking the road.
प्रदर्शन करते लोग।
गुडंबा। फैजुल्लागंज के मिल्लत नगर स्थित कच्ची ढाल इलाके में बाढ़ के बीच फंसे परिवारों तक मदद न पहुंचने से नाराज लोगों का सोमवार गुस्सा फूट पड़ा। लोगों ने शाम पांच बजे बंधा रोड पर सड़क जाम कर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने परिवारों के लिए तत्काल भोजन, पीने का पानी और अन्य जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग की।
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प्रदर्शन के चलते बंधा रोड पर कुछ देर तक यातायात भी बाधित रहा। उधर, बाल महिला सेवा संगठन की इकाई दुर्गा वाहिनी की ओर से राहत सामग्री वितरित की गई। सामाजिक कार्यकर्ता ममता त्रिपाठी ने बताया कि जरूरतमंद परिवारों तक भोजन और जरूरी सामान पहुंचाने का प्रयास लगातार जारी है।

प्रदर्शन करते लोग।

प्रदर्शन करते लोग।

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