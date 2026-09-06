Lucknow News: फैजुल्लागंज में बाढ़ जैसे हालात, 10 दिन से जलभराव में फंसे लोग
लखनऊ ब्यूरो
Updated Sun, 06 Sep 2026 02:09 AM IST
Updated Sun, 06 Sep 2026 02:09 AM IST
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गुडंबा। शुक्रवार तक लगातार हुई बारिश के कारण फैजुल्लागंज चतुर्थ के दाउदनगर, गाजीपुर बलरामपुर, पवन विहार कॉलोनी और मामा कॉलोनी में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। मामा कॉलोनी में करीब 10 दिनों से जलभराव है। कई स्थानों पर तीन से चार फीट तक पानी भरा होने से लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो गया है। सड़कें जलमग्न हैं और दुकानों में भी पानी घुस गया है।
दाउदनगर स्थित मामा कॉलोनी में हालात सबसे ज्यादा खराब हैं। यहां लोग पानी के बीच से गुजरने के लिए मजबूर हैं। स्थानीय लोगों के मुताबिक, मार्ग से निकलते समय जूते हाथ में और सामान सिर या पीठ पर रखकर जाना पड़ रहा है। बच्चों, बुजुर्गों और महिलाओं को सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है। जलभराव के कारण कई लोगों का कारोबार भी प्रभावित हुआ है।
स्थानीय लोगों का कहना है कि कई दिनों से पानी भरा होने के बावजूद स्थायी जलनिकासी की व्यवस्था नहीं हो सकी है। बारिश होने पर स्थिति और बिगड़ जाती है। इलाके में बाढ़ जैसे हालात के कारण लोगों में नाराजगी है।
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सपा नेता ने किया प्रदर्शन
जलभराव के विरोध में शुक्रवार को सपा की राष्ट्रीय प्रवक्ता पूजा शुक्ला ने सामाजिक कार्यकर्ता ममता त्रिपाठी के साथ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। उन्होंने दाउदनगर, गाजीपुर बलरामपुर, पवन विहार कॉलोनी और मामा कॉलोनी में लोगों से बातचीत कर समस्याएं सुनीं। इसके बाद उन्होंने जनप्रतिनिधियों और नगर निगम के अधिकारियों के खिलाफ प्रदर्शन कर नारेबाजी की।
पूजा शुक्ला ने कहा कि जलभराव ने फैजुल्लागंज में विकास के दावों की हकीकत सामने ला दी है। उन्होंने भाजपा सरकार में बने स्वास्थ्य केंद्र की बदहाल स्थिति का भी मुद्दा उठाया। उनका कहना था कि जलभराव के कारण स्वास्थ्य केंद्र तक पहुंचने का रास्ता बंद है। केंद्र में न डॉक्टर हैं और न ही जलभराव के चलते मरीज पहुंच पा रहे हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि तय समय में समस्या का समाधान नहीं हुआ तो क्षेत्रीय लोगों के साथ आंदोलन किया जाएगा।
विधायक ने लिया जायजा, पांच पंपसेट लगाए, नाला भी काटा
मामा कॉलोनी में जलभराव की सूचना पर शनिवार को विधायक डॉ. नीरज बोरा ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने प्रभावित लोगों से बातचीत कर समस्याएं सुनीं और अधिकारियों को राहत एवं बचाव कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए।
जलनिकासी के लिए पांच पंपसेट लगाए गए हैं। नवनिर्मित पक्के नाले को काटकर जमा पानी निकालने की व्यवस्था भी की गई है। विधायक ने प्रभावित परिवारों को सहायता उपलब्ध कराने और क्षेत्र में लगातार निगरानी रखने के निर्देश दिए। साथ ही स्ट्रीट लाइट लगवाने के लिए भी कहा।
विधायक ने बताया कि क्षेत्र की भूमि के स्तर को देखते हुए जरूरत के अनुसार कच्चे नाले खुदवाए जाएंगे। जेसीबी से इन नालों को बनाकर जलभराव वाले हिस्से का पानी पक्के नाले तक पहुंचाया जाएगा। इससे पानी की निकासी तेज होगी और जलभराव कम करने में मदद मिलेगी।
विधायक ने चार सितंबर को जिलाधिकारी, नगर आयुक्त और मुख्य चिकित्सा अधिकारी को पत्र लिखकर राहत एवं बचाव कार्य कराने की मांग की थी। इसके बाद नगर आयुक्त गौरव कुमार और अपर नगर आयुक्त अरुण गुप्ता ने टीम के साथ प्रभावित क्षेत्र का निरीक्षण किया। इस दौरान जोन तीन के अधिशासी अभियंता नजमी मुजफ्फर और जोनल अधिकारी अजीत राय भी मौजूद रहे।
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दाउदनगर स्थित मामा कॉलोनी में हालात सबसे ज्यादा खराब हैं। यहां लोग पानी के बीच से गुजरने के लिए मजबूर हैं। स्थानीय लोगों के मुताबिक, मार्ग से निकलते समय जूते हाथ में और सामान सिर या पीठ पर रखकर जाना पड़ रहा है। बच्चों, बुजुर्गों और महिलाओं को सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है। जलभराव के कारण कई लोगों का कारोबार भी प्रभावित हुआ है।
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स्थानीय लोगों का कहना है कि कई दिनों से पानी भरा होने के बावजूद स्थायी जलनिकासी की व्यवस्था नहीं हो सकी है। बारिश होने पर स्थिति और बिगड़ जाती है। इलाके में बाढ़ जैसे हालात के कारण लोगों में नाराजगी है।
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सपा नेता ने किया प्रदर्शन
जलभराव के विरोध में शुक्रवार को सपा की राष्ट्रीय प्रवक्ता पूजा शुक्ला ने सामाजिक कार्यकर्ता ममता त्रिपाठी के साथ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। उन्होंने दाउदनगर, गाजीपुर बलरामपुर, पवन विहार कॉलोनी और मामा कॉलोनी में लोगों से बातचीत कर समस्याएं सुनीं। इसके बाद उन्होंने जनप्रतिनिधियों और नगर निगम के अधिकारियों के खिलाफ प्रदर्शन कर नारेबाजी की।
पूजा शुक्ला ने कहा कि जलभराव ने फैजुल्लागंज में विकास के दावों की हकीकत सामने ला दी है। उन्होंने भाजपा सरकार में बने स्वास्थ्य केंद्र की बदहाल स्थिति का भी मुद्दा उठाया। उनका कहना था कि जलभराव के कारण स्वास्थ्य केंद्र तक पहुंचने का रास्ता बंद है। केंद्र में न डॉक्टर हैं और न ही जलभराव के चलते मरीज पहुंच पा रहे हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि तय समय में समस्या का समाधान नहीं हुआ तो क्षेत्रीय लोगों के साथ आंदोलन किया जाएगा।
विधायक ने लिया जायजा, पांच पंपसेट लगाए, नाला भी काटा
मामा कॉलोनी में जलभराव की सूचना पर शनिवार को विधायक डॉ. नीरज बोरा ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने प्रभावित लोगों से बातचीत कर समस्याएं सुनीं और अधिकारियों को राहत एवं बचाव कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए।
जलनिकासी के लिए पांच पंपसेट लगाए गए हैं। नवनिर्मित पक्के नाले को काटकर जमा पानी निकालने की व्यवस्था भी की गई है। विधायक ने प्रभावित परिवारों को सहायता उपलब्ध कराने और क्षेत्र में लगातार निगरानी रखने के निर्देश दिए। साथ ही स्ट्रीट लाइट लगवाने के लिए भी कहा।
विधायक ने बताया कि क्षेत्र की भूमि के स्तर को देखते हुए जरूरत के अनुसार कच्चे नाले खुदवाए जाएंगे। जेसीबी से इन नालों को बनाकर जलभराव वाले हिस्से का पानी पक्के नाले तक पहुंचाया जाएगा। इससे पानी की निकासी तेज होगी और जलभराव कम करने में मदद मिलेगी।
विधायक ने चार सितंबर को जिलाधिकारी, नगर आयुक्त और मुख्य चिकित्सा अधिकारी को पत्र लिखकर राहत एवं बचाव कार्य कराने की मांग की थी। इसके बाद नगर आयुक्त गौरव कुमार और अपर नगर आयुक्त अरुण गुप्ता ने टीम के साथ प्रभावित क्षेत्र का निरीक्षण किया। इस दौरान जोन तीन के अधिशासी अभियंता नजमी मुजफ्फर और जोनल अधिकारी अजीत राय भी मौजूद रहे।