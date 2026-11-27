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भवानी चौराहे के पास राम सहेली, संदीप गुप्ता, इस्लामुद्दीन, तसव्वुर और अमरीश गुप्ता की दुकानें थीं। बुधवार रात सभी दुकानदार दुकानें बंद कर घर चले गए थे। संदीप गुप्ता अपनी सब्जी की दुकान में सो रहे थे। रात करीब तीन बजे एक राहगीर ने आग की लपटें देखीं। शोर मचाने पर संदीप जागे और अन्य दुकानदार भी मौके पर पहुंचे। लोगों ने निजी संसाधनों से आग बुझाने का प्रयास किया। हालांकि, आग ने जल्द ही चार अन्य दुकानों को भी अपनी चपेट में ले लिया।नुकसान और जांचएफएसओ प्रशांत कुमार ने बताया कि दमकल आग बुझा रही थी, तभी दो एलपीजी सिलिंडर फटे। इसके बाद दुकान में रखे पटाखे भी दगने लगे, जिससे आग बुझाने में समस्या हुई। घटना में कोई जनहानि नहीं हुई, पर दुकानों का काफी सामान जल गया। इस्लामुद्दीन को करीब तीन लाख रुपये, अमरीश को करीब 30 हजार रुपये, संदीप को 90 हजार रुपये और राम सहेली को करीब डेढ़ लाख रुपये का नुकसान हुआ। इंस्पेक्टर विनोद कुमार तिवारी पटाखों के भंडारण की जांच कर रहे हैं।