लखनऊ। संविधान दिवस पर बृहस्पतिवार को लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) की ओर से हजरतगंज चौराहे पर बाबा साहेब डॉ. भीमराव आंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। सांसद एवं प्रदेश प्रभारी अरुण भारती ने कहा कि संविधान प्रत्येक नागरिक को समानता, स्वतंत्रता और न्याय का अधिकार देता है। प्रदेश अध्यक्ष राजीव पासी ने कहा कि चिराग पासवान के नेतृत्व में पार्टी समाज के अंतिम व्यक्ति तक संवैधानिक अधिकार और विकास योजनाएं पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष सिद्धार्थ मिश्रा, अभिषेक मिश्रा, विकास पांडेय, अश्विनी श्रीवास्तव आदि पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे।

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