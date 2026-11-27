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लखनऊ। समाज के हित में काम करना और सभी को समान अवसर देना ही संविधान की मूल भावना है। इसके लिए न्यायप्रियता और संवेदनशीलता जरूरी है। दिव्यांग विद्यार्थियों को आगे बढ़ाने के लिए विशेष प्रयास करने होंगे। यह बात डॉ. शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विवि के कुलपति आचार्य संजय सिंह ने संविधान दिवस पर विधि संकाय में आयोजित कार्यक्रम में कही। उन्होंने पाठ्यक्रमों में एआई के इस्तेमाल को बढ़ावा देने पर भी जोर दिया। विद्यार्थियों ने नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोकतंत्र, मतदान और नागरिक जिम्मेदारियों का महत्व बताया। कृत्रिम अंग एवं पुनर्वास केंद्र में भी प्रतियोगिताएं हुईं। कुलपति ने प्रतियोगिताओं के विजेताओं को सम्मानित किया। संयोजन प्रो. शेफाली यादव ने किया।