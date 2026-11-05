Lucknow News: फार्म हाउस मालिक पर फायरिंग करने के पांच आरोपी गिरफ्तार

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डीसीपी उत्तरी अमित कुमार आनंद ने बताया कि एक अक्तूबर की रात आरोपियों ने अजीत फार्म हाउस के गेट पर दो राउंड फायरिंग की थी। इसमें एक गोली अनिल के सीने को छूकर निकल गई थी। जांच और पूछताछ में सामने आया कि 22 अक्तूबर को अनिल ने शराब के नशे में उत्तम सिंह और उसके परिवार से मारपीट की थी। इस मामले में बख्शी का तालाब थाने में एफआईआर दर्ज है। इसी रंजिश में उत्तम ने टिकारी निवासी शुभम राजपूत, शिवम राजपूत, शिवम पाल और सरसवां निवासी अजय यादव को हत्या की सुपारी दी थी। विज्ञापन

पुलिस ने बुधवार को पांचों को आउटर रिंग रोड स्थित मामपुर बाना अंडरपास से गिरफ्तार किया। डीसीपी ने मामले का खुलासा करने वाली पुलिस टीम को 25 हजार रुपये का पुरस्कार देने की घोषणा की है। डीसीपी उत्तरी अमित कुमार आनंद ने बताया कि एक अक्तूबर की रात आरोपियों ने अजीत फार्म हाउस के गेट पर दो राउंड फायरिंग की थी। इसमें एक गोली अनिल के सीने को छूकर निकल गई थी। जांच और पूछताछ में सामने आया कि 22 अक्तूबर को अनिल ने शराब के नशे में उत्तम सिंह और उसके परिवार से मारपीट की थी। इस मामले में बख्शी का तालाब थाने में एफआईआर दर्ज है। इसी रंजिश में उत्तम ने टिकारी निवासी शुभम राजपूत, शिवम राजपूत, शिवम पाल और सरसवां निवासी अजय यादव को हत्या की सुपारी दी थी।पुलिस ने बुधवार को पांचों को आउटर रिंग रोड स्थित मामपुर बाना अंडरपास से गिरफ्तार किया। डीसीपी ने मामले का खुलासा करने वाली पुलिस टीम को 25 हजार रुपये का पुरस्कार देने की घोषणा की है।

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बख्शी का तालाब। मानपुर लाला गांव निवासी फार्म हाउस मालिक अनिल पर फायरिंग कराने के आरोप में पुलिस ने गांव के ही उत्तम सिंह समेत पांच लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से तीन अवैध असलहे, कारतूस और एक ई रिक्शा बरामद हुआ है। पुलिस के मुताबिक, उत्तम ने पुरानी रंजिश में अनिल की हत्या के लिए एक लाख रुपये की सुपारी दी थी।