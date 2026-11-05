Lucknow News: धनतेरस-दिवाली के लिए दमकल विभाग तैयार, 46 गाड़ियां तैनात
लखनऊ ब्यूरो
Updated Thu, 05 Nov 2026 09:11 PM IST
Updated Thu, 05 Nov 2026 09:11 PM IST
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लखनऊ। दमकल विभाग ने धनतेरस से दिवाली तक अग्नि सुरक्षा के लिए अपनी तैयारी पूरी कर ली है। आग की घटनाओं से निपटने के लिए मल्टी डिजास्टर रिस्पांस व्हीकल और 46 दमकल गाड़ियां तैयार हैं। बड़ी संख्या में कर्मचारी भी तैनात किए गए हैं।
सीएफओ अंकुश मित्तल के अनुसार बाजारों, भीड़भाड़ वाले इलाकों और बस्तियों के करीब 30 स्थानों पर दमकल की गाड़ियां खड़ी की गई हैं। प्रत्येक दमकल पर चार जवान तैनात हैं, जबकि अन्य को रिजर्व में रखा गया है। सभी नौ फायर स्टेशनों के एफएसओ को अलर्ट पर रखा गया है। आग की सूचना मिलते ही गाड़ी तत्काल मौके पर रवाना की जाएगी। विभाग दमकल मार्गों को जाम मुक्त रखने की व्यवस्था भी कर रहा है। यदि मार्ग में कोई बाधा न हो तो दमकल पांच से 10 मिनट के भीतर मौके पर पहुंच जाएगी।
आगजनी होने पर इन फायर स्टेशन पर करें संपर्क
फायर स्टेशन हजरतगंज - 9454418642
फायर स्टेशन चौक - 9454418644
फायर स्टेशन पीजीआई - 9454418646
फायर स्टेशन आलमबाग - 9454418648
फायर स्टेशन इंदिरा नगर -9454418650
फायर स्टेशन बीकेटी- 9454418652
फायर स्टेशन सरोजनीनगर - 9454418656
फायर स्टेशन गोमती नगर - 9454418658
फायर स्टेशन गोसाईगंज - 7839861686
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सीएफओ अंकुश मित्तल के अनुसार बाजारों, भीड़भाड़ वाले इलाकों और बस्तियों के करीब 30 स्थानों पर दमकल की गाड़ियां खड़ी की गई हैं। प्रत्येक दमकल पर चार जवान तैनात हैं, जबकि अन्य को रिजर्व में रखा गया है। सभी नौ फायर स्टेशनों के एफएसओ को अलर्ट पर रखा गया है। आग की सूचना मिलते ही गाड़ी तत्काल मौके पर रवाना की जाएगी। विभाग दमकल मार्गों को जाम मुक्त रखने की व्यवस्था भी कर रहा है। यदि मार्ग में कोई बाधा न हो तो दमकल पांच से 10 मिनट के भीतर मौके पर पहुंच जाएगी।
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आगजनी होने पर इन फायर स्टेशन पर करें संपर्क
फायर स्टेशन हजरतगंज - 9454418642
फायर स्टेशन चौक - 9454418644
फायर स्टेशन पीजीआई - 9454418646
फायर स्टेशन आलमबाग - 9454418648
फायर स्टेशन इंदिरा नगर -9454418650
फायर स्टेशन बीकेटी- 9454418652
फायर स्टेशन सरोजनीनगर - 9454418656
फायर स्टेशन गोमती नगर - 9454418658
फायर स्टेशन गोसाईगंज - 7839861686