Lucknow News: गोमतीनगर में रॉ ग्रुप की बिल्डिंग में लगी आग

एफएसओ गोमतीनगर ने बताया कि सोमवार रात नियंत्रण कक्ष को आग की सूचना मिली। वह अपनी टीम और दो गाड़ियों के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने देखा कि आग काफी विकराल हो चुकी थी। गंभीरता को देखते हुए आसपास के फायर स्टेशन से छह और गाड़ियां बुलाई गईं। कड़ी मशक्कत के बाद टीम ने एक घंटे में आग बुझाई। इसके बाद बिल्डिंग में सर्च अभियान चलाया गया। एफएसओ ने आशंका जताई कि आग शॉर्ट सर्किट के कारण लगी है। जांच के बाद ही आग लगने की असली वजह और नुकसान का पता चल सकेगा।