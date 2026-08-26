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Lucknow News: गोमतीनगर में रॉ ग्रुप की बिल्डिंग में लगी आग

Wed, 26 Aug 2026 02:39 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, लखनऊ
संवाद न्यूज एजेंसी, लखनऊ Updated Wed, 26 Aug 2026 02:39 AM IST
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Fire breaks out in the RAW Group building in Gomti Nagar
बि​ल्डिंग से निकलतीं लपटें व आग बुझाते दमकलकर्मी।
लखनऊ। गोमतीनगर में सोमवार रात रॉ ग्रुप ऑफ कंपनी की बिल्डिंग में आग लग गई। दमकल कर्मियों ने आठ गाड़ियों से आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया।
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एफएसओ गोमतीनगर ने बताया कि सोमवार रात नियंत्रण कक्ष को आग की सूचना मिली। वह अपनी टीम और दो गाड़ियों के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने देखा कि आग काफी विकराल हो चुकी थी। गंभीरता को देखते हुए आसपास के फायर स्टेशन से छह और गाड़ियां बुलाई गईं। कड़ी मशक्कत के बाद टीम ने एक घंटे में आग बुझाई। इसके बाद बिल्डिंग में सर्च अभियान चलाया गया। एफएसओ ने आशंका जताई कि आग शॉर्ट सर्किट के कारण लगी है। जांच के बाद ही आग लगने की असली वजह और नुकसान का पता चल सकेगा।

बिल्डिंग से निकलतीं लपटें व आग बुझाते दमकलकर्मी।

बिल्डिंग से निकलतीं लपटें व आग बुझाते दमकलकर्मी।

बिल्डिंग से निकलतीं लपटें व आग बुझाते दमकलकर्मी।

बिल्डिंग से निकलतीं लपटें व आग बुझाते दमकलकर्मी।

बिल्डिंग से निकलतीं लपटें व आग बुझाते दमकलकर्मी।

बिल्डिंग से निकलतीं लपटें व आग बुझाते दमकलकर्मी।

बिल्डिंग से निकलतीं लपटें व आग बुझाते दमकलकर्मी।

बिल्डिंग से निकलतीं लपटें व आग बुझाते दमकलकर्मी।

बिल्डिंग से निकलतीं लपटें व आग बुझाते दमकलकर्मी।

बिल्डिंग से निकलतीं लपटें व आग बुझाते दमकलकर्मी।

बिल्डिंग से निकलतीं लपटें व आग बुझाते दमकलकर्मी।

बिल्डिंग से निकलतीं लपटें व आग बुझाते दमकलकर्मी।

बिल्डिंग से निकलतीं लपटें व आग बुझाते दमकलकर्मी।

बिल्डिंग से निकलतीं लपटें व आग बुझाते दमकलकर्मी।

बिल्डिंग से निकलतीं लपटें व आग बुझाते दमकलकर्मी।

बिल्डिंग से निकलतीं लपटें व आग बुझाते दमकलकर्मी।

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बिल्डिंग से निकलतीं लपटें व आग बुझाते दमकलकर्मी।

बिल्डिंग से निकलतीं लपटें व आग बुझाते दमकलकर्मी।

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