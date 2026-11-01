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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   Fire breaks out in a closed cafe on the ground floor of an apartment building

Lucknow News: अपार्टमेंट के भूतल पर बंद कैफे में लगी आग

Sun, 01 Nov 2026 02:09 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Sun, 01 Nov 2026 02:09 AM IST
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Fire breaks out in a closed cafe on the ground floor of an apartment building
अपार्टमेंट के भूतल पर बंद कैफे में लगी आग
राजाजीपुरम। ठाकुरगंज के मेहंदीघाट चौराहे के पास स्थित तीन मंजिला अपार्टमेंट के भूतल पर बने गऊघाट निवासी लकी निषाद के द बातें कैफे में शनिवार सुबह आग लग गई। करीब एक घंटे की मशक्कत के बाद दमकलकर्मियों ने लपटों पर काबू पाया। कैफे में रखा फर्नीचर और खाने-पीने का सामान जल गया।
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इंस्पेक्टर ठाकुरगंज ओमवीर सिंह चौहान के अनुसार, सुबह करीब साढ़े आठ बजे लोगों ने कैफे के अंदर से धुआं निकलते देखा। उस समय कैफे बंद था। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। इससे अपार्टमेंट में रहने वाले लोग दहशत में आ गए। कई लोग जान बचाकर नीचे भागे। सूचना पर ठाकुरगंज पुलिस और चौक फायर स्टेशन से दमकल की चार गाड़ियां मौके पर पहुंचीं। दमकलकर्मियों ने कैफे का शटर तोड़कर आग पर काबू पा लिया। शुरुआती जांच में आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट सामने आई है।

अपार्टमेंट के भूतल पर बंद कैफे में लगी आग

अपार्टमेंट के भूतल पर बंद कैफे में लगी आग

अपार्टमेंट के भूतल पर बंद कैफे में लगी आग

अपार्टमेंट के भूतल पर बंद कैफे में लगी आग

अपार्टमेंट के भूतल पर बंद कैफे में लगी आग

अपार्टमेंट के भूतल पर बंद कैफे में लगी आग

अपार्टमेंट के भूतल पर बंद कैफे में लगी आग

अपार्टमेंट के भूतल पर बंद कैफे में लगी आग

अपार्टमेंट के भूतल पर बंद कैफे में लगी आग

अपार्टमेंट के भूतल पर बंद कैफे में लगी आग

अपार्टमेंट के भूतल पर बंद कैफे में लगी आग

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