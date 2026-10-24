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Lucknow News: प्रतिबंधित मांझे की चपेट में आकर प्रॉपर्टी डीलर के जख्मी होने के मामले में अज्ञात पर प्राथमिकी

Sat, 24 Oct 2026 01:27 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Sat, 24 Oct 2026 01:27 AM IST
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FIR registered against an unknown person after a property dealer gets injured by a banned kite string
प्रतिबंधित मांझे की चपेट में आकर प्रॉपर्टी डीलर के जख्मी होने के मामले में अज्ञात पर प्राथमिकी
लखनऊ। प्रतिबंधित मांझे की चपेट में आकर प्रॉपर्टी डीलर के घायल होने के मामले में पुलिस ने अज्ञात पर प्राथमिकी दर्ज की है। काकोरी पुलिस ने यह कार्रवाई बृहस्पतिवार को थाने में तैनात दरोगा राज कुमार यादव की तहरीर पर की है। दरोगा ने बताया कि 25 सितंबर को ठाकुरगंज के सरफराजगंज निवासी अजमी हुसैन काकोरी नगर पंचायत के बाहर नौबस्ता रेलवे ओवरब्रिज के पास मांझे की चपेट में आ गए थे। डॉक्टरों ने उनकी गर्दन में 10 टांके लगाए थे। इंस्पेक्टर सतीश राठौर ने बताया कि मामले की तफ्तीश की जा रही है।
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