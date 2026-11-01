फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   FIR of fraud against four Ansal officials

Lucknow News: अंसल के चार अधिकारियों पर ठगी की प्राथमिकी

Sun, 01 Nov 2026 02:07 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Sun, 01 Nov 2026 02:07 AM IST
विज्ञापन
FIR of fraud against four Ansal officials
अंसल के चार अधिकारियों पर ठगी की प्राथमिकी
गोसाईंगंज। गोरखपुर के बक्शीपुर निवासी अशोक कुमार यादव ने अंसल कंपनी के अधिकारी नीरज कुमार दुबे, अमित अरोड़ा, मनोज अग्रवाल और तत्कालीन प्रबंधक पर 7.10 लाख रुपये की ठगी का आरोप लगाते हुए सुशांत गोल्फ सिटी थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। अशोक के अनुसार, वर्ष 2013 में अंसल कंपनी की हाईटेक टाउनशिप योजना में ईडब्ल्यूएस श्रेणी के तहत एक फ्लैट आवंटित किया गया था। उन्होंने कंपनी में फ्लैट के लिए 5.85 लाख रुपये जमा किए थे। आरोप है कि कंपनी ने उनकी इच्छा के बिना 35 वर्गमीटर के आवंटित फ्लैट के बजाय 39.63 वर्गमीटर का दूसरा फ्लैट आवंटित कर दिया। 26 दिसंबर 2024 को अमित अरोड़ा और नीरज दुबे की मौजूदगी में अंसल के एक अधिकारी ने उनसे 1.25 लाख रुपये और जमा कराए। इंस्पेक्टर सुशांत गोल्फ सिटी रंजन उपाध्याय ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed