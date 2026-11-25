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चिनहट इंस्पेक्टर दिनेश चंद्र मिश्रा के मुताबिक, शिवानी बलिया निवासी महिमा और प्रयागराज निवासी रिया के साथ फ्लैट नंबर 205 में रहती थीं। 18 नवंबर की रात करीब आठ बजे रिया नौकरी से लौटीं तो कमरे का दरवाजा अंदर से बंद मिला। काफी देर तक खटखटाने पर भी दरवाजा नहीं खुला। इस पर उन्होंने अपार्टमेंट के गार्ड की मदद से सीढ़ियों की ओर खुलने वाला दूसरा दरवाजा खुलवाया। अंदर पहुंचने पर शिवानी जमीन पर पड़ी मिलीं। रिया ने अपने परिचित अभिषेक चौधरी को सूचना दी। इसके बाद शिवानी को लोहिया अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। कमरे में रखी डायरी में 30 अक्तूबर की तारीख का एक पुराना सुसाइड नोट भी मिला था। नोट में किसी पर कोई आरोप नहीं लगाया गया था।पिता ने पहले लगाया था हत्या का आरोपशिवानी के पिता ने शुरुआत में हत्या का आरोप लगाते हुए पुलिस को तहरीर दी थी। हालांकि, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत की वजह हैंगिंग बताई गई। बाद में उन्होंने प्रेमी सत्यम के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने की रिपोर्ट दर्ज कराई। पिता का आरोप है कि परिजनों से बातचीत और छानबीन में पता चला कि सत्यम उनकी बेटी पर शादी के लिए दबाव बनाता था। इन्कार करने पर उससे झगड़ा करता था। इससे परेशान होकर शिवानी ने आत्महत्या कर ली। इंस्पेक्टर ने बताया कि मामले की जांच के तहत शिवानी और सत्यम के मोबाइल फोन की कॉल डिटेल खंगाली जा रही है।