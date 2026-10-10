Lucknow News: किसान पर जानलेवा हमले में सात पर एफआईआर

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राधेश्याम के मुताबिक, 19 जुलाई 2025 की सुबह वह जानवरों को चारा देने गए थे। आरोप है कि इस दौरान पहले से घात लगाए बैठे विनोद, गीता और उनके पांच साथियों ने लाठी-डंडों व धारदार हथियारों से उन पर हमला कर दिया। राधेश्याम का कहना है कि उन्होंने स्थानीय पुलिस और पुलिस आयुक्त से शिकायत की लेकिन कार्रवाई न होने पर अदालत की शरण ली। एसीपी गोसाईंगंज ऋषभ यादव ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है।

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गोसाईंगंज। सुशांत गोल्फ सिटी के शाहखेड़ा निवासी किसान राधेश्याम यादव ने गांव के ही विनोद यादव, उसकी पत्नी गीता और पांच अज्ञात लोगों के खिलाफ रंजिश में जानलेवा हमले की एफआईआर दर्ज कराई है। पुलिस ने यह कार्रवाई कोर्ट के आदेश पर शुक्रवार को की है।