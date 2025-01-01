Lucknow News: सड़क जाम करने पर यूनियन नेता समेत 250 पर एफआईआर

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आलमबाग। ईको गार्डन में धरना दे रही आशा बहुओं और आशा संगिनियों के विधानसभा की ओर कूच कर वीआईपी रोड जाम करने के मामले में आलमबाग पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। पुलिस ने यूनियन नेता विजय बहादुर सिंह समेत 250 आशा बहुओं को आरोपी बनाया है। कैलाशपुरी चौकी प्रभारी शिवप्रकाश वर्मा के मुताबिक, शुक्रवार दोपहर करीब 3:30 बजे विजय के आह्वान पर प्रदर्शनकारियों ने वीआईपी रोड पर बैठकर जाम लगा दिया और सरकार विरोधी नारेबाजी की। प्रभारी निरीक्षक बृजेश त्रिपाठी ने बताया कि जाम में एंबुलेंस और आम लोगों के वाहन फंस गए थे।