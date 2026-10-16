Lucknow News: भाकियू नेता समेत 205 पर प्राथमिकी

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लखनऊ। गोमतीनगर में 13 अक्तूबर को एलडीए दफ्तर का गेट बंद करके प्रदर्शन करने के आरोपी भाकियू नेता समेत 205 लोगों के खिलाफ पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की है। गोमतीनगर पुलिस ने यह कार्रवाई दरोगा रवि कुमार सिंह की तहरीर पर की है। दरोगा ने बताया कि 13 अक्तूबर को प्रदर्शन की सूचना पर वह टीम के साथ मौके पर पहुंचे थे। देखा कि भारतीय किसान यूनियन के नेता अशोक यादव, उनके भाई आलोक, विवेक, राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर रामचंद्र सिंह, राधा व दो सौ अज्ञात समर्थक अनुचित मांगों पर प्रदर्शन कर रहे थे। आरोप है कि अशोक यादव के कहने पर समर्थक उग्र हो गए और बैरिकेडिंग तोड़ डाली। जबरन मुख्यमंत्री आवास की ओर बढ़ने लगे। समता मूलक चौराहे पर रोका तो सड़क जाम कर दी। इससे यातायात बाधित हो गया। किसी तरह सभी को रोका गया। इंस्पेक्टर ब्रजेश चंद्र तिवारी ने बताया कि फुटेज के जरिये अन्य आरोपियों को भी चिह्नित किया जा रहा है।