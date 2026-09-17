Lucknow News: कैंसर संस्थान के डॉ. प्रमोद को एफआईसीआरओ पुरस्कार

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इस वर्ष देशभर से केवल सात रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट का चयन एफआईसीआरओ (फेलोशिप ऑफ द इंडियन कॉलेज ऑफ रेडिएशन ऑन्कोलॉजी) के लिए हुआ है। चयन शैक्षणिक उपलब्धियों और क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के आधार पर किया गया है। डॉ. गुप्ता के रोगी उपचार, शोध, प्रशिक्षण और बहुविषयक कैंसर उपचार को बढ़ावा देने के कार्यों को भी मान्यता मिली है। संस्थान के निदेशक प्रो. एमएलबी भट्ट ने उन्हें बधाई दी।

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लखनऊ। कल्याण सिंह सुपर स्पेशियलिटी कैंसर इंस्टीट्यूट के रेडिएशन ऑन्कोलॉजी विभाग के प्रोफेसर डॉ. प्रमोद कुमार गुप्ता को एफआईसीआरओ पुरस्कार-2026 के लिए चुना गया है। एसोसिएशन ऑफ रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट्स ऑफ इंडिया ने रेडिएशन ऑन्कोलॉजी, कैंसर जागरूकता, चिकित्सा शिक्षा और शोध में उनके योगदान के लिए यह सम्मान देने का निर्णय लिया है।