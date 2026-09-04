Lucknow News: परिजनों ने दी हत्या की तहरीर, पुलिस मान रही आत्महत्या

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सीतापुर के रामपुर कला निवासी नीलम कुर्सी रोड स्थित एक अपार्टमेंट में परिवहन विभाग के अधिकारी के माता-पिता की देखरेख के लिए फ्लैट में रहकर काम करती थी। उसकी बड़ी बहन किरण फूलबाग कॉलोनी में रहती है और घरेलू काम करती है। किरण के मुताबिक, 31 अगस्त की दोपहर नीलम अपार्टमेंट से निकली थी। काफी देर तक वापस नहीं लौटी तो मकान मालकिन ने उसके मोबाइल पर फोन किया, लेकिन संपर्क नहीं हो सका। इसके बाद मकान मालकिन ने किरण को सूचना दी। गुडंबा थाने में गुमशुदगी की तहरीर दी गई थी। बुधवार दोपहर आईईटी परिसर से लगे जंगल में पेड़ पर दुपट्टे के फंदे से नीलम का शव लटका मिला। पास में उसका मोबाइल और चप्पल पड़ी थीं। मोबाइल के जरिये शव की पहचान हुई। पुलिस ने नीलम के मोबाइल की कॉल डिटेल खंगाली तो उसके गांव के पास रहने वाले एक युवक से प्रेम-प्रसंग की जानकारी मिली। दोनों के बीच लगातार बातचीत होती थी। पुलिस अब युवक की तलाश कर रही है।एक युवक भी नजर आया, पुलिस तलाश में लगीपुलिस की जांच में यह भी सामने आया है कि नीलम अकेले आईईटी परिसर की ओर जाती हुई दिखाई दी थी। हालांकि, इस दौरान एक युवक भी उसके आसपास नजर आया था। पुलिस पता लगा रही है कि वह युवक कौन था और नीलम से उसका कोई संबंध था या नहीं। अतिरिक्त निरीक्षक गुडंबा भानु प्रताप सिंह ने बताया कि नीलम की कॉल डिटेल के आधार पर उससे जुड़े लोगों से पूछताछ की जा रही है। शुरुआती जांच में मामला प्रेम-प्रसंग से जुड़ा प्रतीत हो रहा है।