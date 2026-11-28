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दरअसल, इन अस्पतालों में जांच की जिम्मेदारी निजी कंपनी के पास है। कंपनी को रीजेंट और मैनपावर उपलब्ध करानी होती है, मगर समय पर रीजेंट की आपूर्ति नहीं होने से जांच का काम प्रभावित हो गया है। ओपीडी में डॉक्टर मरीजों को ये जांच लिख रहे हैं, लेकिन जांच की सुविधा न मिलने से मरीजों को निराश लौटना पड़ रहा है। सभी अस्पतालों को मिलाकर रोजाना करीब 400 मरीज प्रभावित हो रहे हैं।सबसे ज्यादा परेशानी हेपेटाइटिस सी की एलाइजा जांच को लेकर है। यह जांच करीब एक महीने से बंद बताई जा रही है। सभी अस्पताल प्रशासन ने रीजेंट की मांग भी की थी, लेकिन आपूर्ति नहीं हो सकी। ऐसे में मरीजों को निजी पैथोलॉजी सेंटरों का सहारा लेना पड़ रहा है।विटामिन डी - 1600 रुपयेपीएसए - 750 रुपयेहेपेटाइटिस सी एलाइजा - 850 रुपयेसिविल अस्पताल में भी जांच ठप थी, लेकिन अब निजी कंपनी ने यहां एक सप्ताह का रीजेंट उपलब्ध करा दिया है। इससे वहां जांच दोबारा शुरू कर दी गई है। अन्य अस्पतालों में अब भी मरीजों को जांच के लिए भटकना पड़ रहा है।विटामिन डी की जांच शरीर में इसकी कमी और हड्डियों से जुड़ी समस्याओं का पता लगाने के लिए होती है। पीएसए जांच से प्रोस्टेट संबंधी बीमारी की पहचान में मदद मिलती है, जबकि हेपेटाइटिस सी की एलाइजा जांच लिवर में संक्रमण का पता लगाने के लिए जरूरी है।Iकंपनी की ओर से अस्पताल में रीजेंट की एक सप्ताह की आपूर्ति मिल गई है। फिलहाल सभी जांच शुरू कर दी गई हैं। I