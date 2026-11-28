Lucknow News: सरकारी अस्पतालों में एक हफ्ते से ठप हैं जांच, हर दिन लौट रहे करीब 400 मरीज
लखनऊ ब्यूरो
Updated Sat, 28 Nov 2026 02:30 AM IST
Updated Sat, 28 Nov 2026 02:30 AM IST
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लखनऊ। सरकारी अस्पतालों में विटामिन डी, पीएसए और हेपेटाइटिस सी (एलाइजा) की जांच बंद होने से मरीजों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। रीजेंट की कमी के चलते एक सप्ताह से बलरामपुर, लोकबंधु, रानी लक्ष्मीबाई समेत कई अस्पतालों में जांच नहीं हो पा रही है।
दरअसल, इन अस्पतालों में जांच की जिम्मेदारी निजी कंपनी के पास है। कंपनी को रीजेंट और मैनपावर उपलब्ध करानी होती है, मगर समय पर रीजेंट की आपूर्ति नहीं होने से जांच का काम प्रभावित हो गया है। ओपीडी में डॉक्टर मरीजों को ये जांच लिख रहे हैं, लेकिन जांच की सुविधा न मिलने से मरीजों को निराश लौटना पड़ रहा है। सभी अस्पतालों को मिलाकर रोजाना करीब 400 मरीज प्रभावित हो रहे हैं।
सबसे ज्यादा परेशानी हेपेटाइटिस सी की एलाइजा जांच को लेकर है। यह जांच करीब एक महीने से बंद बताई जा रही है। सभी अस्पताल प्रशासन ने रीजेंट की मांग भी की थी, लेकिन आपूर्ति नहीं हो सकी। ऐसे में मरीजों को निजी पैथोलॉजी सेंटरों का सहारा लेना पड़ रहा है।
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निजी पैथोलॉजी में जांच का शुल्क
विटामिन डी - 1600 रुपये
पीएसए - 750 रुपये
हेपेटाइटिस सी एलाइजा - 850 रुपये
सिविल में भी ठप थी जांच... मिल गया रीजेंट
सिविल अस्पताल में भी जांच ठप थी, लेकिन अब निजी कंपनी ने यहां एक सप्ताह का रीजेंट उपलब्ध करा दिया है। इससे वहां जांच दोबारा शुरू कर दी गई है। अन्य अस्पतालों में अब भी मरीजों को जांच के लिए भटकना पड़ रहा है।
इसलिए होती हैं ये जांच
विटामिन डी की जांच शरीर में इसकी कमी और हड्डियों से जुड़ी समस्याओं का पता लगाने के लिए होती है। पीएसए जांच से प्रोस्टेट संबंधी बीमारी की पहचान में मदद मिलती है, जबकि हेपेटाइटिस सी की एलाइजा जांच लिवर में संक्रमण का पता लगाने के लिए जरूरी है।
अस्पताल प्रशासन का पक्ष
Iकंपनी की ओर से अस्पताल में रीजेंट की एक सप्ताह की आपूर्ति मिल गई है। फिलहाल सभी जांच शुरू कर दी गई हैं। I
I- डॉ. जीपी गुप्ता, निदेशक, सिविल अस्पताल I
Iनिजी कंपनी से रीजेंट की मांग की गई है। मरीजों को परेशानी न हो, इसके लिए संबंधित कंपनी को पत्र भी भेजा गया है।I
I- डॉ. हिमांशु चतुर्वेदी, सीएमएस, बलरामपुर अस्पतालI
Iबैकअप में कुछ रीजेंट बचा था, जिससे विटामिन डी की जांच चल रही है। पीएसए की जांच और हेपेटाइटिस सी एलाइजा की जांच के लिए रीजेंट का संकट बना है। कंपनी को रीजेंट उपलब्ध कराने के लिए कहा गया है।I
I-डॉ. विवेक गुप्ता, निदेशक, लोकबंधु अस्पतालI
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दरअसल, इन अस्पतालों में जांच की जिम्मेदारी निजी कंपनी के पास है। कंपनी को रीजेंट और मैनपावर उपलब्ध करानी होती है, मगर समय पर रीजेंट की आपूर्ति नहीं होने से जांच का काम प्रभावित हो गया है। ओपीडी में डॉक्टर मरीजों को ये जांच लिख रहे हैं, लेकिन जांच की सुविधा न मिलने से मरीजों को निराश लौटना पड़ रहा है। सभी अस्पतालों को मिलाकर रोजाना करीब 400 मरीज प्रभावित हो रहे हैं।
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सबसे ज्यादा परेशानी हेपेटाइटिस सी की एलाइजा जांच को लेकर है। यह जांच करीब एक महीने से बंद बताई जा रही है। सभी अस्पताल प्रशासन ने रीजेंट की मांग भी की थी, लेकिन आपूर्ति नहीं हो सकी। ऐसे में मरीजों को निजी पैथोलॉजी सेंटरों का सहारा लेना पड़ रहा है।
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निजी पैथोलॉजी में जांच का शुल्क
विटामिन डी - 1600 रुपये
पीएसए - 750 रुपये
हेपेटाइटिस सी एलाइजा - 850 रुपये
सिविल में भी ठप थी जांच... मिल गया रीजेंट
सिविल अस्पताल में भी जांच ठप थी, लेकिन अब निजी कंपनी ने यहां एक सप्ताह का रीजेंट उपलब्ध करा दिया है। इससे वहां जांच दोबारा शुरू कर दी गई है। अन्य अस्पतालों में अब भी मरीजों को जांच के लिए भटकना पड़ रहा है।
इसलिए होती हैं ये जांच
विटामिन डी की जांच शरीर में इसकी कमी और हड्डियों से जुड़ी समस्याओं का पता लगाने के लिए होती है। पीएसए जांच से प्रोस्टेट संबंधी बीमारी की पहचान में मदद मिलती है, जबकि हेपेटाइटिस सी की एलाइजा जांच लिवर में संक्रमण का पता लगाने के लिए जरूरी है।
अस्पताल प्रशासन का पक्ष
Iकंपनी की ओर से अस्पताल में रीजेंट की एक सप्ताह की आपूर्ति मिल गई है। फिलहाल सभी जांच शुरू कर दी गई हैं। I
I- डॉ. जीपी गुप्ता, निदेशक, सिविल अस्पताल I
Iनिजी कंपनी से रीजेंट की मांग की गई है। मरीजों को परेशानी न हो, इसके लिए संबंधित कंपनी को पत्र भी भेजा गया है।I
I- डॉ. हिमांशु चतुर्वेदी, सीएमएस, बलरामपुर अस्पतालI
Iबैकअप में कुछ रीजेंट बचा था, जिससे विटामिन डी की जांच चल रही है। पीएसए की जांच और हेपेटाइटिस सी एलाइजा की जांच के लिए रीजेंट का संकट बना है। कंपनी को रीजेंट उपलब्ध कराने के लिए कहा गया है।I
I-डॉ. विवेक गुप्ता, निदेशक, लोकबंधु अस्पतालI