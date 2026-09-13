Lucknow News: समारोह में दिखा महिला उद्यमियों का उत्साह

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लखनऊ। तवस्या महिला उद्यमी मंच के प्रथम मिलन समारोह का आयोजन शनिवार को गोमतीनगर स्थित होटल में किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य महिला उद्यमियों को सशक्त मंच प्रदान करना, आपसी सहयोग व संपर्क को बढ़ावा देना तथा महिलाओं को व्यवसाय के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना था। कार्यक्रम की अध्यक्षता मंच की अध्यक्ष डॉ. नित्या वर्मा ने की। महिलाओं के बीच परिचय, विचारों के आदान-प्रदान, अनुभव साझा करने और भविष्य में एक दूसरे के साथ सहयोग की संभावनाओं पर चर्चा हुई। इसमें बड़ी संख्या में महिला उद्यमियों और व्यवसायिक क्षेत्र से जुड़ी महिलाओं ने सहभागिता की। इस दौरान डॉ. सौम्या त्रिपाठी, डॉ. निधि शुक्ला, सुरभि अग्रवाल, मानसी द्विवेदी, ज्योति आनंद, आशा सिंह आदि मौजूद रहीं।