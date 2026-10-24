Lucknow News: घर में घुसकर महिला को पीटा, भतीजी के कपड़े फाड़े

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आलमबाग। कृष्णानगर के कनौसी में बुधवार सुबह करीब 10 बजे अश्वनी और भूरा एक महिला के घर का गेट तोड़कर अंदर घुस गए। दोनों ने उसकी पिटाई करते हुए गाली-गलौज की। शोर सुनकर महिला की बहन की बेटी पहुंची तो अश्वनी ने उसकी टी-शर्ट फाड़ दी और अभद्रता करने लगा। विरोध पर दोनों धमकी देकर भाग निकले। इंस्पेक्टर पीके सिंह ने बताया कि मारपीट, छेड़छाड़ की धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की गई है।