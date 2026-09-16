Lucknow News: अभियंता दिवस पर नवाचार पर जोर

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लखनऊ। लखनऊ विश्वविद्यालय के अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संकाय ने मंगलवार को विश्वकर्मा सभागार में इंजीनियर्स दिवस मनाया। यह कार्यक्रम महान अभियंता भारत रत्न मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया की जयंती पर आयोजित हुआ। सिविल अभियांत्रिकी विभाग और आईईईई छात्र शाखा की ओर से आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्र निर्माण में उनके अभूतपूर्व योगदान को याद किया गया। विशिष्ट अतिथि सेवानिवृत्त मुख्य वैज्ञानिक (सीएसआईआर-आईआईटीआर) अल्ताफ हुसैन खान ने विद्यार्थियों को नवाचार, डिजिटलीकरण और सतत अभियांत्रिकी की दिशा में प्रेरित किया। देवेश कुमार सिंह (एजेंटिक एआई डवलपर, टीसीएस और अमेजन मशीन लर्निंग स्कूल) ने भविष्य की तैयारी और चरित्र निर्माण पर मार्गदर्शन दिया। अजय प्रताप सिंह ने भी छात्रों को प्रेरित किया। कुलपति जय प्रकाश सैनी और डीन सतेंद्र पाल सिंह ने सभी को शुभकामनाएं दीं।