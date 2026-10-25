Lucknow News: किसान परिवारों की शिक्षा, सुरक्षा और कृषि निवेश पर जोर

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उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से प्रत्येक जिले में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में दो महीने पर किसान संगठनों की समीक्षा बैठक कराने का आग्रह किया। साथ ही छोटे और सीमांत किसानों के लिए पेंशन व ऋण व्यवस्था मजबूत करने और युवाओं के लिए कौशल विकास केंद्र स्थापित करने का प्रस्ताव रखा। इन केंद्रों में डिजिटल तकनीक, बाजार प्रबंधन और खाद्य प्रसंस्करण का प्रशिक्षण देने की बात कही। इससे ग्रामीण युवाओं के लिए रोजगार व उद्यमिता के नए रास्ते खुलेंगे।उन्होंने किसान परिवारों की शिक्षा और सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता बताया। कहा कि सरोजनीनगर में दो हजार मेधावी विद्यार्थियों को साइकिल और लैपटॉप दिए गए हैं। कृषि को आधुनिकता और निवेश से जोड़ने का संकल्प दोहराया। कृषि क्षेत्र में कृषि प्रौद्योगिकी कंपनियों और नए उद्यमों के निवेश को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता भी बताई।महापंचायत में यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ऋषि मिश्रा ने मुख्यमंत्री को संबोधित मांगपत्र सौंपकर नवंबर 2025 से लागू वर्टिकल विद्युत व्यवस्था समाप्त कर पुरानी व्यवस्था बहाल करने की मांग की। उन्होंने बिजली बिल, मीटर, फॉल्ट और आपूर्ति संबंधी शिकायतों के समयबद्ध निस्तारण और कृषि नलकूपों को निर्धारित बिजली देने की मांग उठाई। मांगपत्र में गन्ना किसानों के बकाया भुगतान, आपदा प्रभावित किसानों को मुआवजा, खेतों के रास्तों से जुड़े विवादों का निस्तारण और छुट्टा पशुओं से फसलों की सुरक्षा के मुद्दे भी शामिल रहे। यूनियन ने विभिन्न क्षेत्रों की समस्याओं के समाधान के लिए जिलेवार कार्ययोजना बनाने और किसान संगठनों के साथ समीक्षा बैठकें कराने की मांग की।