Lucknow News: ई रिक्शा व ई ऑटो के पांच गैराज में पकड़ी बिजली चोरी

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मध्यांचल निगम की प्रवक्ता शालिनी के मुताबिक, रामगंज हुसैनाबाद निवासी अफसाना के गैराज में 40 ई रिक्शे, दौलतगंज निवासी गुरुदयाल तिवारी के गैराज में 30 ई रिक्शे, मिश्रीबाग, बालागंज निवासी साबिर के गैराज में सात ई रिक्शे व 11 ई ऑटो, सलीम के गैराज में सात ई रिक्शे, तंबाकू मंडी, चौपटिया निवासी मोहम्मद सलमान के गैराज में 12 ई रिक्शे व 12 ई ऑटो चोरी की बिजली से चार्ज हो रहे थे।

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लखनऊ। पुलिस प्रवर्तन दल ने बुधवार को पुराने शहर के चार इलाकों में छापा मारकर 119 ई रिक्शे और ई ऑटो में 93 किलोवाट की बिजली चोरी पकड़ी है। सभी आरोपियों पर प्राथमिकी दर्ज कराई गई है।