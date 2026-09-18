Lucknow News: सड़क किनारे मिला बुजुर्ग का शव

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बेटे अशर्फी लाल ने बताया कि रामलाल का मानसिक संतुलन 10 वर्षों से ठीक नहीं था। वह सोमवार को घर से बिना बताए निकले थे। काफी तलाश के बाद भी उनका कुछ पता नहीं चला। बृहस्पतिवार को पिता का शव मलिहाबाद इलाके में मिलने की सूचना मिली। अतिरिक्त प्रभारी निरीक्षक सुरेंद्र मिश्रा ने बताया कि परिजनों ने किसी तरह का आरोप नहीं लगाया है। परिजनों ने पोस्टमार्टम कराने से भी मना कर दिया। पंचनामा भरने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। रामलाल के परिवार में पत्नी और तीन बेटे हैं।

मलिहाबाद। कसमंडी कलां के वाजिदनगर संपर्क मार्ग पर बृहस्पतिवार तड़के माल के विभूतीखेड़ा निवासी रामलाल (60) का शव मिला।