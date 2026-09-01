Lucknow News: कागजों पर चमके नाले, जमीन पर जलभराव... सफाई में जुटा निगम

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शहर में 1301 छोटे, बड़े और मझोले नाले हैं। इनकी सफाई की जिम्मेदारी नगर निगम के तीन विभागों की है। एक मीटर से कम चौड़े नालों की सफाई स्वास्थ्य विभाग कराता है। एक से दो मीटर तक चौड़े नालों की सफाई अभियंत्रण विभाग और दो मीटर से अधिक चौड़े नालों की सफाई आरआर विभाग कराता है। एक मीटर तक के नालों की सफाई का काम सफाई एजेंसी रामकी के पास था। कंपनी ने यह काम नहीं किया और अतिक्रमण का तर्क दिया। अतिक्रमण न हटने और सफाई न होने से बारिश में खूब जलभराव हुआ। यह धांधली सामने आने पर नगर निगम ने करीब 900 नालों की सफाई शुरू कराई है।अलीगंज सेक्टर-के में मेन रोड के नाले की सफाई पांच दिन से जारी है। इससे करीब चार ट्रक सिल्ट और कचरा निकल चुका है। जानकारों के अनुसार, यह हाल तब है जब नाला अभी आधा ही साफ हुआ है। नाला सफाई के नाम पर डीजल घोटाले की बात भी सामने आई है। वहीं, नगर निगम मुख्यालय से नावेल्टी सिनेमा तक की नाली से करीब एक ट्रक कचरा निकला। डालीबाग में नैमिष गेस्ट हाउस के बाहर भी तीन ट्रक से अधिक कचरा निकाला गया।Iजिन जगहों पर सफाई रामकी के पास है, वहां पर उसे एक मीटर तक चौड़े नाले साफ करने हैं। इसको लेकर उसे सख्त आदेश दिया गया है। यदि लापरवाही मिली तो कार्रवाई की जाएगी। जिन जगहों पर सफाई में ढिलाई हुई, वहां फिर से सफाई कराई जा रही है।I