Lucknow News: आयुर्वेद चिकित्सा में योगदान के लिए डॉ. संजीव रस्तोगी सम्मानित
लखनऊ ब्यूरो
Updated Mon, 31 Aug 2026 02:32 AM IST
Updated Mon, 31 Aug 2026 02:32 AM IST
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लखनऊ। आयुर्वेद चिकित्सा, शिक्षा, अनुसंधान और समाजसेवा के क्षेत्र में योगदान के लिए आयुर्वेद विशेषज्ञ डॉ. संजीव रस्तोगी को ''पद्मश्री प्रो. आरएच सिंह मेमोरियल सर्विस एक्सीलेंस अवार्ड-2026'' से सम्मानित किया गया है। विश्व आयुर्वेद मिशन ने लखनऊ में आयोजित समारोह में उन्हें यह सम्मान प्रदान किया। प्रो. रस्तोगी राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ नई दिल्ली के पूर्व निदेशक और राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय व चिकित्सालय में पूर्व प्रोफेसर व विभागाध्यक्ष रह चुके हैं। प्रो. रस्तोगी ने आयुर्वेद को वैज्ञानिक प्रमाणों और आधुनिक अनुसंधान के साथ आगे बढ़ाने की जरूरत बताई।
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