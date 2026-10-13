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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   Dr. Lohia's life was dedicated to the welfare of society

Lucknow News: समाज के कल्याण के लिए समर्पित रहा डॉ. लोहिया का जीवन

Tue, 13 Oct 2026 03:08 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Tue, 13 Oct 2026 03:08 AM IST
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Dr. Lohia's life was dedicated to the welfare of society
लखनऊ। डॉ. राम मनोहर लोहिया की पुण्यतिथि पर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान में सोमवार को आयोजित कार्यक्रम में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और भाजपा लखनऊ महानगर अध्यक्ष आनंद द्विवेदी ने श्रद्धांजलि अर्पित की। डॉ. लोहिया की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया।
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उन्होंने डॉ. लोहिया के विचारों, सिद्धांतों और समाज के प्रति उनके योगदान को याद करते हुए नमन किया। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि डॉ. राम मनोहर लोहिया का जीवन देश, समाज और आमजन के कल्याण के लिए समर्पित रहा। उन्होंने सामाजिक न्याय, समानता, लोकतांत्रिक मूल्यों और वंचित वर्गों के अधिकारों के लिए निरंतर आवाज उठाई। उनके विचार आज भी समाज को समानता, न्याय और जनसेवा के मार्ग पर बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। उनके आदर्शों को आत्मसात कर समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक विकास और जनकल्याण का लाभ पहुंचाने का संकल्प लेना चाहिए।
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आनंद द्विवेदी ने कहा कि डॉ. राम मनोहर लोहिया के विचार भारतीय लोकतंत्र और सामाजिक परिवर्तन की यात्रा में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। उन्होंने समाज में व्याप्त असमानताओं को दूर करने और आमजन की समस्याओं को प्रमुखता से उठाने पर बल दिया।
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