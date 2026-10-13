Lucknow News: समाज के कल्याण के लिए समर्पित रहा डॉ. लोहिया का जीवन

विज्ञापन

उन्होंने डॉ. लोहिया के विचारों, सिद्धांतों और समाज के प्रति उनके योगदान को याद करते हुए नमन किया। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि डॉ. राम मनोहर लोहिया का जीवन देश, समाज और आमजन के कल्याण के लिए समर्पित रहा। उन्होंने सामाजिक न्याय, समानता, लोकतांत्रिक मूल्यों और वंचित वर्गों के अधिकारों के लिए निरंतर आवाज उठाई। उनके विचार आज भी समाज को समानता, न्याय और जनसेवा के मार्ग पर बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। उनके आदर्शों को आत्मसात कर समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक विकास और जनकल्याण का लाभ पहुंचाने का संकल्प लेना चाहिए।आनंद द्विवेदी ने कहा कि डॉ. राम मनोहर लोहिया के विचार भारतीय लोकतंत्र और सामाजिक परिवर्तन की यात्रा में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। उन्होंने समाज में व्याप्त असमानताओं को दूर करने और आमजन की समस्याओं को प्रमुखता से उठाने पर बल दिया।