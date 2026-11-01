Lucknow News: बच्चों में जन्म से पेशाब संबंधी बीमारी को हल्के में न लें

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डॉ. जेडी रावत ने कहा कि बच्चों में पेशाब की नली में रुकावट और थैली से जुड़ी कई बीमारियां जन्मजात होती हैं। इससे बच्चे को पेशाब करने में परेशानी होती है। कई बार पेशाब पूरी तरह नहीं निकल पाता। संक्रमण और दूसरी जटिलताएं भी हो सकती हैं। समय पर इलाज नहीं मिलने पर किडनी को नुकसान पहुंचने का खतरा रहता है। ऐसे में बीमारी की समय पर पहचान बेहद जरूरी है।डॉ. रावत ने बताया कि इन बीमारियों के इलाज में तीन तरह की सर्जरी की जाती हैं। पहली सामान्य सर्जरी है। इसमें बीमारी वाली जगह तक पहुंचने के लिए चीरा लगाया जाता है। दूसरी दूरबीन विधि है। इसमें पेट पर छोटे-छोटे चीरे लगाकर कैमरे और बारीक उपकरणों से ऑपरेशन किया जाता है। तीसरी रोबोटिक सर्जरी है। इसमें रोबोटिक मशीन की मदद से सर्जन ऑपरेशन करते हैं। दूरबीन और रोबोटिक सर्जरी में डॉक्टर को शरीर के अंदर की संरचनाएं बेहतर तरीके से देखने में मदद मिलती है। इससे जटिल ऑपरेशन में बारीकी और सटीकता के साथ काम किया जा सकता है। खासकर बच्चों में छोटे अंगों और नाजुक संरचनाओं के कारण यह तकनीक महत्वपूर्ण है। हालांकि किस बच्चे के लिए कौन सी सर्जरी बेहतर होगी, इसका फैसला बीमारी की स्थिति और जांच के आधार पर किया जाता है।