फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   Do not let the position of power overpower you; maintain a positive outlook: Brajesh Pathak

खुद पर कुर्सी को हावी न होने दें, सकारात्मक रखें नजरिया : ब्रजेश पाठक

Wed, 16 Sep 2026 02:38 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Wed, 16 Sep 2026 02:38 AM IST
विज्ञापन
Do not let the position of power overpower you; maintain a positive outlook: Brajesh Pathak
लखनऊ। उत्तर प्रदेश डिप्लोमा इंजीनियर्स महासंघ के संस्थापक इंजीनियर आरके दत्त की पुण्यतिथि पर मंगलवार को महासंघ ने रक्तदान शिविर लगाया। लखनऊ मंडल इकाई की ओर से लोक निर्माण विभाग स्थित विश्वेश्वरैया प्रेक्षागृह में आयोजित शिविर में मुख्य अतिथि उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने डिप्लोमा इंजीनियरों के योगदान की सराहना की।
विज्ञापन

उप मुख्यमंत्री ने कहा कि डिप्लोमा इंजीनियर कई दुश्वारियां झेलते हुए जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हैं। जूनियर इंजीनियर की भूमिका भी बेहद महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि जब बड़े पद पर पहुंचें तो खुद पर कुर्सी को हावी न होने दें। सोच का नजरिया हमेशा सकारात्मक रखें और सभी को साथ लेकर चलें।
विज्ञापन

उन्होंने कहा कि समय खराब होता है, व्यक्ति नहीं। किसी व्यक्ति के बारे में निर्णय लेने से पहले कई बार विचार करना चाहिए। डिप्लोमा अभियंता प्रदेश के विकास की रीढ़ हैं। प्रदेश में सड़कों का व्यापक जाल, 24 घंटे निर्बाध बिजली आपूर्ति और नहरों के माध्यम से सिंचाई की बेहतर व्यवस्था डिप्लोमा अभियंताओं की दिन-रात की कड़ी मेहनत का परिणाम है।
विज्ञापन
विज्ञापन

महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष इंजी. एनडी द्विवेदी ने बताया कि पूरे प्रदेश में करीब 3,000 यूनिट रक्तदान किया गया है। वहीं, लखनऊ मंडल में 200 यूनिट रक्त एकत्र किया गया। लखनऊ मंडल अध्यक्ष इंजी. राजर्षि त्रिपाठी ने कहा कि 400 रुपये भत्ते और 4,800 ग्रेड पे की समस्या लंबे समय से बनी हुई है। सरकार को इस पर गंभीरता से ध्यान देने की आवश्यकता है।

शिविर में एसजीपीजीआई, केजीएमयू, डॉ. सिविल अस्पताल, बलरामपुर अस्पताल और नारायण चैरिटेबल ब्लड सेंटर की चिकित्सकीय टीम पहुंची। केजीएमयू के ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन विभाग की विभागाध्यक्ष डॉ. तूलिका चंद्रा ने रक्तदान के लाभ बताए। इस दौरान लोक निर्माण विभाग के प्रमुख अभियंता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष एके द्विवेदी, एचएन मिश्र, हेमेंद्र प्रताप सिंह, एसपी मिश्रा, प्रदीप कुमार शुक्ला भी मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed