Lucknow News: स्कूटी का हॉर्न बजाने पर विवाद, घर में घुसकर कारोबारी के परिवार पर हमला

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कारोबारी खुर्रम वसी की चौक में दुकान है। उनके मुताबिक, रात करीब 10 बजे बेटे हुजैफा व हसन घर के बाहर खड़ी अपनी स्कूटी के पास खेल रहे थे। इसी दौरान बच्चों ने स्कूटी का हॉर्न बजा दिया। आरोप है कि इस पर शकील गाली-गलौज करने लगा। विरोध पर आरोपी घर में घुस आए। उन्होंने जुलेखा का गला दबाकर जान से मारने की कोशिश की और बेटे हुजैफा को फर्श पर पटक दिया। विज्ञापन



परिवार के मुताबिक, बचाव करने पर आरोपियों ने हथौड़े, डंडे, छुरी और लोहे की रॉड से हमला कर दिया। इसमें खुर्रम और उनके दोनों बेटों के सिर में चोटें आईं। जुलेखा का आरोप है कि घटना की फुटेज पुलिस को दी गई हैं, फिर भी अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है। एसीपी चौक शुभम कुमार ने बताया कि आरोपियों की गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। कारोबारी खुर्रम वसी की चौक में दुकान है। उनके मुताबिक, रात करीब 10 बजे बेटे हुजैफा व हसन घर के बाहर खड़ी अपनी स्कूटी के पास खेल रहे थे। इसी दौरान बच्चों ने स्कूटी का हॉर्न बजा दिया। आरोप है कि इस पर शकील गाली-गलौज करने लगा। विरोध पर आरोपी घर में घुस आए। उन्होंने जुलेखा का गला दबाकर जान से मारने की कोशिश की और बेटे हुजैफा को फर्श पर पटक दिया।परिवार के मुताबिक, बचाव करने पर आरोपियों ने हथौड़े, डंडे, छुरी और लोहे की रॉड से हमला कर दिया। इसमें खुर्रम और उनके दोनों बेटों के सिर में चोटें आईं। जुलेखा का आरोप है कि घटना की फुटेज पुलिस को दी गई हैं, फिर भी अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है। एसीपी चौक शुभम कुमार ने बताया कि आरोपियों की गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है।

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राजाजीपुरम। स्कूटी का हॉर्न बजाने पर हुए विवाद में न्यू हैदरगंज में इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के कारोबारी खुर्रम वसी के घर में घुसकर पूरे परिवार पर हमला करने का मामला सामने आया है। बुधवार देर रात हुई घटना में कारोबारी, उनकी पत्नी सैयद जुलेखा, दो बेटों को पीटने और घर के सामान व बाइक में तोड़फोड़ करने का आरोप है। जुलेखा ने पड़ोसी दुकानदार शकील, उसके दो बेटों, साथी मूसा, नोमान और 30 अज्ञात लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है।