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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   Discussion on the evolutionary journey of Hindi literature

Lucknow News: हिंदी साहित्य की विकास यात्रा पर हुई चर्चा

Thu, 15 Oct 2026 03:00 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Thu, 15 Oct 2026 03:00 AM IST
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Discussion on the evolutionary journey of Hindi literature
लखनऊ। केंद्रीय विद्यालय आरडीएसओ में बुधवार को हिंदी साहित्य के भूत, वर्तमान और भविष्य विषय पर कार्यशाला आयोजित की गई। इसमें मुख्य अतिथि कवयित्री डॉ. कल्पना अवस्थी ने विद्यार्थियों को मातृभाषा के महत्व से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि सभी को दैनिक जीवन में अपनी मातृभाषा का प्रयोग करने पर गर्व महसूस करना चाहिए। हिंदी साहित्य की विकास यात्रा और उसके भविष्य पर अपने विचार साझा किए। इसके बाद उन्होंने अपनी कविताओं का पाठ किया, जिसने सभागार में मौजूद लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। कार्यक्रम का शुभारंभ विद्यालय के प्राचार्य राजेश कुमार शुक्ल ने किया। कार्यक्रम के अंत में विद्यालय के उपप्राचार्य महेंद्र कुमार ने सभी अतिथियों और प्रतिभागियों के प्रति आभार जताया। मंच संचालन एचएन दुबे ने किया।
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