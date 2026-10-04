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Lucknow News: लविवि की रोबोटिक्स कार्यशाला में सेंसर तकनीक पर हुई चर्चा

Sun, 04 Oct 2026 02:34 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Sun, 04 Oct 2026 02:34 AM IST
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Discussion on sensor technology held at Lucknow University's robotics workshop.
लविवि
लखनऊ। रोबोट की गति, स्थिति और नेविगेशन के पीछे सेंसर किस तरह काम करते हैं... शनिवार को लखनऊ विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों ने इसकी बारीकियां समझीं। अभियांत्रिकी व प्रौद्योगिकी संकाय के लाइफ-रोबो रोबोटिक्स क्लब और इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स (आईईईई) रोबोटिक्स और ऑटोमेशन सोसाइटी की ओर से आयोजित ‘वॉर्टेक्स’ रोबोटिक्स कार्यशाला में विद्यार्थियों को रोबोटिक्स, स्वचालन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) की व्यावहारिक जानकारी दी गई।
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सत्र के संचालक डॉ. मनोज कुमार जैन ने ट्रांसड्यूसर्स और सेंसर प्रौद्योगिकी की मूल अवधारणाओं पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने बताया कि सेंसर रोबोट की गति, स्थिति और नेविगेशन को नियंत्रित करने में अहम भूमिका निभाते हैं। विद्यार्थियों को बुद्धिमान रोबोटिक प्रणालियों की कार्यप्रणाली की भी जानकारी दी गई।
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इंजीनियरिंग संकाय के अधिष्ठाता प्रो. सतेंद्र पाल सिंह ने कहा कि ऐसे आयोजन विद्यार्थियों को अत्याधुनिक तकनीकों से जोड़कर नवाचार और अनुसंधान के लिए प्रेरित करते हैं। वर्तमान तकनीकी युग में रोबोटिक्स और सेंसर तकनीक उद्योग, स्वास्थ्य, कृषि और रक्षा जैसे क्षेत्रों में क्रांतिकारी बदलाव ला रही है। यह कार्यशाला श्रृंखला विद्यार्थियों को इन अत्याधुनिक तकनीकों पर सीधे काम करने का अवसर प्रदान करेगी। कार्यक्रम का समापन संवादात्मक प्रश्नोत्तरी सत्र के साथ हुआ।
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