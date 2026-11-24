Lucknow News: दिव्यांगता नहीं बनी बाधा, बोच्चिया से बनाई अंतरराष्ट्रीय पहचान
लखनऊ ब्यूरो
Updated Tue, 24 Nov 2026 02:26 AM IST
Updated Tue, 24 Nov 2026 02:26 AM IST
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लखनऊ। सही अवसर और प्रोत्साहन मिले तो दिव्यांगजन भी खेल के मैदान में अपनी प्रतिभा साबित कर सकते हैं। इसी संदेश के साथ सोमवार को डॉ. राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान में बोच्चिया खेल का जागरूकता कार्यक्रम और प्रदर्शन मैच आयोजित किया गया। इसमें अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी सरिता द्विवेदी और जतिन कुशवाह ने अपने अनुभव साझा किए और बताया कि इस खेल ने उन्हें नई पहचान बनाने का अवसर दिया।
संस्थान के भौतिक चिकित्सा एवं पुनर्वास विभाग की ओर से आयोजित यह कार्यक्रम अंतरराष्ट्रीय प्रोस्थेटिक्स एवं ऑर्थोटिक्स दिवस के तहत हुए पखवाड़े का समापन था। बोच्चिया में खिलाड़ियों को गेंद निर्धारित निशाने के करीब पहुंचानी होती है। इसमें गंभीर शारीरिक दिव्यांगता वाले लोग भी हिस्सा ले सकते हैं।
प्रदर्शन मैच में संस्थान के निदेशक प्रो. सीएम सिंह समेत अधिकारियों ने भाग लिया। आशा स्कूल और आर्मी पब्लिक स्कूल के दिव्यांग विद्यार्थियों को खेल के नियम और तकनीक बताई गई। संस्थान के दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए चैंपियनशिप भी आयोजित हुई।
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कार्यक्रम में केजीएमयू के प्रो. सूर्यकांत, राज्य आयुक्त दिव्यांगजन हिमांशु शेखर झा, डीन प्रो. राजन भटनागर, कार्यकारी कुलसचिव प्रो. सुब्रत चंद्र और मुख्य चिकित्सा अधीक्षक प्रो. विक्रम सिंह मौजूद रहे। बोच्चिया इंडिया के अध्यक्ष जसप्रीत सिंह ढिल्लों ने खेल की बारीकियां समझाईं। कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश पैरा बोच्चिया एसोसिएशन की उपाध्यक्ष प्रतिभा सिंह, सचिव डॉ. प्रियंका यादव, कोषाध्यक्ष पंकज जायसवाल और कार्यकारिणी सदस्य नेहा सिंह भी शामिल हुईं।
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संस्थान के भौतिक चिकित्सा एवं पुनर्वास विभाग की ओर से आयोजित यह कार्यक्रम अंतरराष्ट्रीय प्रोस्थेटिक्स एवं ऑर्थोटिक्स दिवस के तहत हुए पखवाड़े का समापन था। बोच्चिया में खिलाड़ियों को गेंद निर्धारित निशाने के करीब पहुंचानी होती है। इसमें गंभीर शारीरिक दिव्यांगता वाले लोग भी हिस्सा ले सकते हैं।
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प्रदर्शन मैच में संस्थान के निदेशक प्रो. सीएम सिंह समेत अधिकारियों ने भाग लिया। आशा स्कूल और आर्मी पब्लिक स्कूल के दिव्यांग विद्यार्थियों को खेल के नियम और तकनीक बताई गई। संस्थान के दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए चैंपियनशिप भी आयोजित हुई।
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कार्यक्रम में केजीएमयू के प्रो. सूर्यकांत, राज्य आयुक्त दिव्यांगजन हिमांशु शेखर झा, डीन प्रो. राजन भटनागर, कार्यकारी कुलसचिव प्रो. सुब्रत चंद्र और मुख्य चिकित्सा अधीक्षक प्रो. विक्रम सिंह मौजूद रहे। बोच्चिया इंडिया के अध्यक्ष जसप्रीत सिंह ढिल्लों ने खेल की बारीकियां समझाईं। कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश पैरा बोच्चिया एसोसिएशन की उपाध्यक्ष प्रतिभा सिंह, सचिव डॉ. प्रियंका यादव, कोषाध्यक्ष पंकज जायसवाल और कार्यकारिणी सदस्य नेहा सिंह भी शामिल हुईं।