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संस्थान के भौतिक चिकित्सा एवं पुनर्वास विभाग की ओर से आयोजित यह कार्यक्रम अंतरराष्ट्रीय प्रोस्थेटिक्स एवं ऑर्थोटिक्स दिवस के तहत हुए पखवाड़े का समापन था। बोच्चिया में खिलाड़ियों को गेंद निर्धारित निशाने के करीब पहुंचानी होती है। इसमें गंभीर शारीरिक दिव्यांगता वाले लोग भी हिस्सा ले सकते हैं।प्रदर्शन मैच में संस्थान के निदेशक प्रो. सीएम सिंह समेत अधिकारियों ने भाग लिया। आशा स्कूल और आर्मी पब्लिक स्कूल के दिव्यांग विद्यार्थियों को खेल के नियम और तकनीक बताई गई। संस्थान के दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए चैंपियनशिप भी आयोजित हुई।कार्यक्रम में केजीएमयू के प्रो. सूर्यकांत, राज्य आयुक्त दिव्यांगजन हिमांशु शेखर झा, डीन प्रो. राजन भटनागर, कार्यकारी कुलसचिव प्रो. सुब्रत चंद्र और मुख्य चिकित्सा अधीक्षक प्रो. विक्रम सिंह मौजूद रहे। बोच्चिया इंडिया के अध्यक्ष जसप्रीत सिंह ढिल्लों ने खेल की बारीकियां समझाईं। कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश पैरा बोच्चिया एसोसिएशन की उपाध्यक्ष प्रतिभा सिंह, सचिव डॉ. प्रियंका यादव, कोषाध्यक्ष पंकज जायसवाल और कार्यकारिणी सदस्य नेहा सिंह भी शामिल हुईं।