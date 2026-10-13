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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   Dilapidated minaret of the Karbala complex collapses

Lucknow News: कर्बला परिसर की जर्जर मीनार ढही

Tue, 13 Oct 2026 03:05 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Tue, 13 Oct 2026 03:05 AM IST
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Dilapidated minaret of the Karbala complex collapses
घटना की सूचना पर माैलाना सैफ अब्बास मौके पर पहुंचे और निरीक्षण किया।
लखनऊ। सआदतगंज में काजमैन स्थित कर्बला जैनुद्दौला बहादर परिसर की वर्षों पुरानी मीनार सोमवार सुबह ढह गई। गनीमत रही कि हादसे के समय आसपास कोई मौजूद नहीं था, जिससे जनहानि नहीं हुई।
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स्थानीय लोगों के मुताबिक मीनार लंबे समय से एक ओर झुकी हुई थी। इसकी जर्जर हालत को लेकर संबंधित विभागों से शिकायत भी की गई थी। लोगों ने मीनार के संरक्षण और मरम्मत में लापरवाही का आरोप लगाया। घटना की सूचना पर क्षेत्रीय पार्षद लईक आगा और माैलाना सैफ अब्बास मौके पर पहुंचे और निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों से बातचीत कर घटना की जांच कराने, परिसर के आसपास सुरक्षा सुनिश्चित करने और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की।

घटना की सूचना पर माैलाना सैफ अब्बास मौके पर पहुंचे और निरीक्षण किया।

घटना की सूचना पर माैलाना सैफ अब्बास मौके पर पहुंचे और निरीक्षण किया।

घटना की सूचना पर माैलाना सैफ अब्बास मौके पर पहुंचे और निरीक्षण किया।

घटना की सूचना पर माैलाना सैफ अब्बास मौके पर पहुंचे और निरीक्षण किया।

घटना की सूचना पर माैलाना सैफ अब्बास मौके पर पहुंचे और निरीक्षण किया।

घटना की सूचना पर माैलाना सैफ अब्बास मौके पर पहुंचे और निरीक्षण किया।

घटना की सूचना पर माैलाना सैफ अब्बास मौके पर पहुंचे और निरीक्षण किया।

घटना की सूचना पर माैलाना सैफ अब्बास मौके पर पहुंचे और निरीक्षण किया।

घटना की सूचना पर माैलाना सैफ अब्बास मौके पर पहुंचे और निरीक्षण किया।

घटना की सूचना पर माैलाना सैफ अब्बास मौके पर पहुंचे और निरीक्षण किया।

घटना की सूचना पर माैलाना सैफ अब्बास मौके पर पहुंचे और निरीक्षण किया।

घटना की सूचना पर माैलाना सैफ अब्बास मौके पर पहुंचे और निरीक्षण किया।

घटना की सूचना पर माैलाना सैफ अब्बास मौके पर पहुंचे और निरीक्षण किया।

घटना की सूचना पर माैलाना सैफ अब्बास मौके पर पहुंचे और निरीक्षण किया।

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