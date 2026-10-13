Lucknow News: कर्बला परिसर की जर्जर मीनार ढही

स्थानीय लोगों के मुताबिक मीनार लंबे समय से एक ओर झुकी हुई थी। इसकी जर्जर हालत को लेकर संबंधित विभागों से शिकायत भी की गई थी। लोगों ने मीनार के संरक्षण और मरम्मत में लापरवाही का आरोप लगाया। घटना की सूचना पर क्षेत्रीय पार्षद लईक आगा और माैलाना सैफ अब्बास मौके पर पहुंचे और निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों से बातचीत कर घटना की जांच कराने, परिसर के आसपास सुरक्षा सुनिश्चित करने और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की।