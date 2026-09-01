Lucknow News: उप निदेशक खेल एसएस मिश्रा सेवानिवृत्त
लखनऊ ब्यूरो
Updated Tue, 01 Sep 2026 02:17 AM IST
Updated Tue, 01 Sep 2026 02:17 AM IST
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लखनऊ। प्रदेश के उप निदेशक खेल श्याम सुंदर मिश्रा सोमवार को सेवानिवृत्त हो गए। केडी सिंह बाबू स्टेडियम के सभागार में आयोजित समारोह में उन्हें विदाई दी गई। इस अवसर पर खेल निदेशक डॉ. आरपी सिंह ने उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। मौके पर उपनिदेशक प्रशासन संतोष उपाध्याय समेत खेल निदेशालय के तमाम अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। श्याम सुंदर मिश्रा ने 22 मई 1995 से बस्ती में बतौर क्रीड़ाधिकारी खेल विभाग जॉइन किया था। 31 साल और तीन माह की जॉब के दौरान उन्होंने विभाग में कई महत्वपूर्ण पदों को संभाला।
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