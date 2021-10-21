फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   Demand raised for pension and safety legislation for journalists.

Lucknow News: पत्रकारों के लिए पेंशन और सुरक्षा कानून की उठी मांग

Mon, 07 Sep 2026 02:25 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, लखनऊ
संवाद न्यूज एजेंसी, लखनऊ Updated Mon, 07 Sep 2026 02:25 AM IST
विज्ञापन
Demand raised for pension and safety legislation for journalists.
लखनऊ। उत्तर प्रदेश एसोसिएशन ऑफ जर्नलिस्ट्स की प्रांतीय कार्यकारिणी की बैठक में पत्रकारों के लिए पेंशन योजना और प्रभावी सुरक्षा कानून लागू करने की मांग उठी। रविवार को दारुलशफा स्थित विधायक निवास-2 के कॉमन हाल में हुई बैठक में पत्रकारों की सुरक्षा, सम्मान और सामाजिक सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर मंथन हुआ। अध्यक्ष सर्वेश कुमार सिंह, महासचिव आनंद लाल कर्ण ने जिलों, तहसीलों और ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने वाले पत्रकारों की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया। बैठक में मान्यता प्राप्त और गैर-मान्यता प्राप्त पत्रकारों के लिए 60 वर्ष की आयु के बाद पेंशन योजना, पत्रकार सुरक्षा कानून बनाने और उन पर हमले या उत्पीड़न के मामलों में कार्रवाई सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया गया। दिवंगत और वृद्ध पत्रकारों के आश्रितों के लिए आर्थिक सहायता की व्यवस्था करने की भी मांग उठी। एनयूजे के राष्ट्रीय महामंत्री त्रिवेणी नारायण तिवारी, एनयूजेआई के पूर्व अध्यक्ष अशोक मलिक आदि ने संगठन के संस्थापक महामंत्री राधेश्याम लाल कर्ण को श्रद्धांजलि दी। पत्रकार प्रसून शुक्ला ने सांसदों को मिलने वाली पेंशन का उदाहरण दिया। जेडीयू (एस) के प्रदेश अध्यक्ष ओंकार सिंह सहित कई प्रमुख पदाधिकारी मौजूद थे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed