Lucknow News: चौकी प्रभारी पर एफआईआर और आरोपी का घर गिराने की मांग, हंगामा

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एसीपी के मुताबिक डीसीपी उत्तरी अमित आनंद ने लापरवाही बरतने वाले चौकी इंचार्ज के खिलाफ जांच के आदेश दिए हैं। मामले की जांच एसीपी अलीगंज को सौंपी गई है। जांच रिपोर्ट के बाद चौकी इंजार्च के खिलाफ विभागीय र्कारवाई की जाएगी। एसीपी ने परिजनों को बताया कि आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया था, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है। उल्लेखनीय है कि आरोपी हंस कुमार की हरकतों से परेशान होकर 11वीं की छात्रा ने सोमवार को आत्महत्या कर ली थी। आरोपी पिछले छह माह से किशोरी को परेशान कर रहा था। विरोध करने पर आरोपी ने घर में घुसकर पीड़ित परिवार पर हमला भी किया था। शिकायत पर पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की थी। बीते 13 अक्तूबर को भी आरोपी ने घर में घुसकर अभद्रता की थी। इस मामले में भी शिकायत करने के बावजूद सुनवाई नहीं की गई थी। इससे परेशान होकर छात्रा ने फंदा लगा लिया था।डीसीपी ने मामले की गंभीरता को देखते हुए छात्रा के पिता की तहरीर पर हंस कुमार, उसके भाई भाई विनय कुमार, पिता श्याम कुमार और राम लल्ली के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। आननफानन सोमवार देर रात आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया था। इससे चौकी इंचार्ज को निलंबित कर दिया गया था। पुलिस अन्य आरोपियों की तलाश कर रही है।