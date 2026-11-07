Lucknow News: सेंट जोसेफ विद्यालय समूह में मना दीपोत्सव, सजी रंगोली

लखनऊ। सेंट जोसेफ विद्यालय समूह की राजाजीपुरम, सीतापुर रोड और रुचिखंड समेत सभी शाखाओं में धनतेरस पर दीपोत्सव धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान विद्यार्थियों और शिक्षकों ने रंगोली सजाई। विधि-विधान से लक्ष्मी-गणेश पूजन और हवन किया गया। इसके बाद मिठाइयां बांटकर खुशियां साझा की गईं। विद्यालय समूह की संस्थापक अध्यक्ष डॉ. पुष्पलता अग्रवाल ने कहा कि खुशियां बांटने से बढ़ती हैं। उन्होंने विद्यालय परिवार को उपहार और मिठाइयां देकर दीपावली की शुभकामनाएं दीं। संयुक्त निदेशक सृजन अग्रवाल ने भी शुभकामनाएं दीं। प्रबंध निदेशक अनिल अग्रवाल ने स्वच्छ और हरित दीपावली मनाने की अपील की।

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