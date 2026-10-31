Lucknow News: बेटे की पिटाई के विरोध पर दंपती को पीटा

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गुडंबा। मड़ियांव के दाउदनगर में बेटे परवेज की पिटाई का विरोध करने पर जावेद व उनकी पत्नी गुड़िया को आरोपियों ने पीट दिया। पीड़ित ने एफआईआर दर्ज कराई है। जावेद के मुताबिक, 27 अक्तूबर को दोपहर करीब 2:30 बजे बेटा सामान लेने गया था। रास्ते में शादाब ने बिना वजह उसकी पिटाई कर दी। पत्नी के साथ शिकायत करने पहुंचे तो लालू, आलम, शादाब और उनके अन्य साथियों ने उनकी पिटाई कर दी। जावेद के सिर में गंभीर चोट आई है। इंस्पेक्टर मड़ियांव आलोक राव ने बताया कि आरोपियों की तलाश की जा रही है।