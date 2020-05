यूपी में कोरोना LIVE: प्रयागराज में खुले बाजार, चित्रकूट में पहली मौत, प्रदेश में कुल 4536 संक्रमित

सार लॉकडाउन का चौथा चरण शुरू हो चुका है, लेकिन उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा अब भी बढ़ता ही जा रहा है। शासन की ओर से मिली छूट पर भी कोरोना का बुरा असर दिख रहा है। जिन फैक्टरियों या कंपनियों में काम चल रहा है या दोबारा शुरू किया गया है वहां भी संक्रमण के मामले सामने आ रहे हैं। सोमवार को मिले नए मामलों के बाद यूपी में कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 4536 हो गई है। वहीं अब तक प्रदेश में 113 लोग इस महामारी के कारण जान गंवा चुके हैं। यहां पढ़ें यूपी में कोरोना से संबंधित हर अपडेट-



Shops open in the main market chowk in Prayagraj, following relaxations in #LockDown4 by the state government. All shopkeepers must wear masks, keep santizers at the shop & must not sell to those who are not wearing masks, as per guidelines issued by Uttar Pradesh government. pic.twitter.com/GHxlg8sLNX