यूपी: राजधानी में घर में घुसकर दो बहनों से मारपीट, महिला को भी पीटा; परिवार को जान से मारने की धमकी दी

लखनऊ में मोहनलालगंज के धनवारा गांव में दो बहनों और मऊ गांव में एक महिला से मारपीट की घटना हुई। पुलिस ने दोनों मामलों में एफआईआर दर्ज कर ली है। धनवारा निवासी अर्चना ने पुलिस को दी तहरीर में आरोप लगाया कि 21 सितंबर की सुबह करीब सात बजे कमलेश ने उनके पिता अरुण के ऊपर थूक दिया। इसके बाद अर्जुन, उमाकांत, रमाकांत, राजेश, कमलेश, विमलेश, मंशा और पूरम निवासी धनवारा एकराय होकर उनके घर पहुंचे।

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