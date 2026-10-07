यूपी: राजधानी में घर में घुसकर दो बहनों से मारपीट, महिला को भी पीटा; परिवार को जान से मारने की धमकी दी
मोहनलालगंज के धनवारा गांव में विवाद के दौरान घर में घुसकर दो बहनों से मारपीट की गई, जिसमें एक का अंगूठा टूट गया और दूसरी के सिर में चोट आई। वहीं मऊ गांव में एक महिला से मारपीट और धमकी देने का आरोप लगा। पुलिस ने दोनों मामलों में एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू की है।
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लखनऊ में मोहनलालगंज के धनवारा गांव में दो बहनों और मऊ गांव में एक महिला से मारपीट की घटना हुई। पुलिस ने दोनों मामलों में एफआईआर दर्ज कर ली है। धनवारा निवासी अर्चना ने पुलिस को दी तहरीर में आरोप लगाया कि 21 सितंबर की सुबह करीब सात बजे कमलेश ने उनके पिता अरुण के ऊपर थूक दिया। इसके बाद अर्जुन, उमाकांत, रमाकांत, राजेश, कमलेश, विमलेश, मंशा और पूरम निवासी धनवारा एकराय होकर उनके घर पहुंचे।
आरोप है कि सभी ने गाली-गलौज करते हुए अर्चना और उनकी बहन अनामिका के साथ मारपीट की। मारपीट में अर्चना के हाथ का अंगूठा टूट गया, जबकि उनकी बहन के सिर में गंभीर चोट आई। पीड़िता ने आरोपियों पर परिवार को जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप लगाया है।
वहीं, मऊ गांव निवासी निर्मला ने पुलिस को दी तहरीर में आरोप लगाया कि छह अक्तूबर की शाम करीब तीन बजे राहुल ने बिना किसी वजह उनके साथ मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी। इंस्पेक्टर रामबाबू सिंह के मुताबिक, दोनों मामलों में तहरीर के आधार पर एफआईआर दर्ज कर जांच की जा रही है।