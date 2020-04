यूपी में कोरोना LIVE: गाजियाबाद में डॉक्टर पति-पत्नी सहित पांच कोरोना संक्रमित, कुल मरीज 1846

सार उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा होता जा रहा है। मेरठ में कोराना से एक और मौत हो गई है। जबकि कानपुर में 20 नए मामले सामने आए हैं। जिसके बाद यूपी में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1846 हो गई है। इसके अलावा फिरोजाबाद में कोरोना संक्रमित पांच और मरीज ठीक होकर आइसोलेशन से मुक्त हो गए हैं। यहां पढ़ें यूपी में कोरोना वायरस से जुड़ा पल-पल का अपडेट

Lucknow: Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath holds a meeting with chairpersons of 11 committees of the State to combat #COVID19. pic.twitter.com/Ip1lLrcf3V