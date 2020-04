यूपी में कोरोना LIVE: मरीजों की संख्या बढ़कर पहुंची 1800 तक, एक दिन में 123 संक्रमित और मिले

3 new positive #COVID19 cases reported in Gautam Budh Nagar today. The total number of cases in the district stand at 112 now, of which 59 have been cured. pic.twitter.com/34V1CBni2J

मथुरा के मोहल्ला मनोहरपुरा निवासी 75 वर्षीय वृद्ध का सैंपल 20 अप्रैल को जांच के लिए भेजा गया था जिसकी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। कोरोना संक्रमित वृद्ध जिले में पदाधिकारी रहे कांग्रेस नेता के रिश्तेदार हैं।



कानपुर में मिले 8 मरीज

कानपुर में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। शनिवार को 8 नए मामले सामने आए हैं। सीएमओ डॉ. अशोक शुक्ला ने बताया कि हॉटस्पॉट इलाके के छह लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई है। संक्रमितों में तीन सिपाही भी शामिल हैं। कानपुर में अब कोरोना संक्रमितों की संख्या 154 हो गई है। कानपुर में अब तक सात कोरोना संक्रमित ठीक होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं। तीन कोरोना संक्रमितों की मौत हो चुकी है।



कोरोना वायरस के कुल 1778 मामले

उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव (स्वास्थ्य) अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि प्रदेश में अब तक कोरोना वायरस के कुल 1778 मामले सामने आ चुके हैं। इनमें से 1504 सक्रिय मामले हैं। अब तक 248 मरीज पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं। वहीं कोरोना संक्रमण से प्रदेश में अब तक 26 लोगों की मौत हो चुकी है।



उन्होंने बताया कि संक्रमण से मृत अधिकतर मरीज या तो विद्ध थे या फिर पहले से ही किसी अन्य बीमारी से पीड़ित थे। राज्य के 57 जिलों में अब तक संक्रमण के मामले सामने आए हैं, जिनमें से 10 जिलों में अब कोई सक्रिय मामला नहीं है।



मुजफ्फरनगर में पांच नए कोरोना पॉजिटिव मामले

मुजफ्फरनगर में पांच नए कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। इनमें तीन मीरापुर और एक खतौली में जमाती है, जबकि एक खतौली की ही 10 साल की बच्ची है, जो मृतक की बहन है। यह मृतक दिल्ली के शाहीन बाग से लौटकर आया था। मृतक की मां और दो बच्चे पहले ही कोरोना संक्रमित पाए गए थे। जनपद में अब संक्रमितों की संख्या 22 हो गई है।



लखनऊ में कोई ढील नहीं दी जाएगी: डीएम

लखनऊ में लॉकडाउन के दिशा-निर्देशों में कोई ढील नहीं दी जाएगी। अब तक जो व्यवस्था रही है, उसका पालन जारी रहेगा: अभिषेक प्रकाश, लखनऊ जिला मजिस्ट्रेट

