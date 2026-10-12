Lucknow News: जागरूकता रैली निकालकर दिया शिक्षा और समानता का संदेश

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मिशन शक्ति के प्रतिनिधि व काकोरी चौकी प्रभारी अमित चौधरी ने कहा कि लड़कियों को अपने अधिकारों की जानकारी होनी चाहिए ताकि उत्पीड़न या भेदभाव होने पर वे मदद मांग सकें। सामाजिक कार्यकर्ता शिवानी और शशि ने कहा कि कम उम्र में शादी और जबरन विवाह से लड़कियों की पढ़ाई छूट जाती है। इससे उनके सपने और आत्मनिर्भर बनने की संभावनाएं प्रभावित होती हैं। बेटियों को पढ़ाई छुड़ाकर शादी करने के बजाय अपने सपने पूरे करने का अवसर देना चाहिए। रैली में टीम लीडर सृष्टि, मुस्कान, वर्तिका, आकांक्षा, अंशी, नेहा समेत करीब 80 बालिकाएं और महिलाएं शामिल हुईं। मिशन शक्ति के प्रतिनिधि व काकोरी चौकी प्रभारी अमित चौधरी ने कहा कि लड़कियों को अपने अधिकारों की जानकारी होनी चाहिए ताकि उत्पीड़न या भेदभाव होने पर वे मदद मांग सकें। सामाजिक कार्यकर्ता शिवानी और शशि ने कहा कि कम उम्र में शादी और जबरन विवाह से लड़कियों की पढ़ाई छूट जाती है। इससे उनके सपने और आत्मनिर्भर बनने की संभावनाएं प्रभावित होती हैं। बेटियों को पढ़ाई छुड़ाकर शादी करने के बजाय अपने सपने पूरे करने का अवसर देना चाहिए। रैली में टीम लीडर सृष्टि, मुस्कान, वर्तिका, आकांक्षा, अंशी, नेहा समेत करीब 80 बालिकाएं और महिलाएं शामिल हुईं।

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लखनऊ। अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस पर रविवार को इनिशिएटिव फाउंडेशन इंडिया की ओर से काकोरी के ग्राम पंचायत भवन दसदोई में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें बाल विवाह रोकने, बालिकाओं की शिक्षा, सुरक्षा, समानता और अधिकारों पर चर्चा की गई। इसके बाद रैली निकालकर बेटियों को शिक्षा और आगे बढ़ने के समान अवसर देने की अपील की गई।