Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   Control of mind is the real penance

Lucknow News: मन पर नियंत्रण ही वास्तविक तप

Sun, 15 Nov 2026 02:07 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Sun, 15 Nov 2026 02:07 AM IST
विज्ञापन
Control of mind is the real penance
आशियाना स्थित दिगंबर जैन मंदिर में आयोजित कार्यक्रम।
लखनऊ। तप का मतलब सिर्फ शरीर को कष्ट देना नहीं है। मन पर नियंत्रण रखना और इंद्रियों को संयमित करना ही वास्तविक तप है। ये बातें विहसंत सागर जी महाराज ने आशियाना स्थित दिगंबर जैन मंदिर में आयोजित श्री आदिनाथ चौबीसी मानस्तंभ पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव के तीसरे दिन शनिवार को कही। तप कल्याणक के अंतर्गत भगवान आदिनाथ के वैराग्य, दीक्षा संस्कार एवं आहारदान की क्रियाएं संपन्न कराई गईं। दोपहर के समय नाट्य मंचन हुआ। इस मौके पर नितिन जैन, अभिषेक जैन, प्रखर जैन, संजीव जैन, राजेश जैन आदि मौजूद रहे।

आशियाना स्थित दिगंबर जैन मंदिर में आयोजित कार्यक्रम।

आशियाना स्थित दिगंबर जैन मंदिर में आयोजित कार्यक्रम।

आशियाना स्थित दिगंबर जैन मंदिर में आयोजित कार्यक्रम।

आशियाना स्थित दिगंबर जैन मंदिर में आयोजित कार्यक्रम।

आशियाना स्थित दिगंबर जैन मंदिर में आयोजित कार्यक्रम।

आशियाना स्थित दिगंबर जैन मंदिर में आयोजित कार्यक्रम।

आशियाना स्थित दिगंबर जैन मंदिर में आयोजित कार्यक्रम।

आशियाना स्थित दिगंबर जैन मंदिर में आयोजित कार्यक्रम।

आशियाना स्थित दिगंबर जैन मंदिर में आयोजित कार्यक्रम।

आशियाना स्थित दिगंबर जैन मंदिर में आयोजित कार्यक्रम।

आशियाना स्थित दिगंबर जैन मंदिर में आयोजित कार्यक्रम।

आशियाना स्थित दिगंबर जैन मंदिर में आयोजित कार्यक्रम।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed