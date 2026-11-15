Lucknow News: मन पर नियंत्रण ही वास्तविक तप

लखनऊ। तप का मतलब सिर्फ शरीर को कष्ट देना नहीं है। मन पर नियंत्रण रखना और इंद्रियों को संयमित करना ही वास्तविक तप है। ये बातें विहसंत सागर जी महाराज ने आशियाना स्थित दिगंबर जैन मंदिर में आयोजित श्री आदिनाथ चौबीसी मानस्तंभ पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव के तीसरे दिन शनिवार को कही। तप कल्याणक के अंतर्गत भगवान आदिनाथ के वैराग्य, दीक्षा संस्कार एवं आहारदान की क्रियाएं संपन्न कराई गईं। दोपहर के समय नाट्य मंचन हुआ। इस मौके पर नितिन जैन, अभिषेक जैन, प्रखर जैन, संजीव जैन, राजेश जैन आदि मौजूद रहे।

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