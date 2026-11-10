Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   CM Yogi reviewed preparations for Garhmukteshwar-Tigri fair 3 million devotees expected

यूपी: मुख्यमंत्री योगी ने गढ़मुक्तेश्वर-तिगरी मेले की तैयारियां परखीं, 30 लाख श्रद्धालु आएंगे

Tue, 10 Nov 2026 10:07 PM IST
विकास कुमार न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ Published by: विकास कुमार Updated Tue, 10 Nov 2026 10:07 PM IST
सार

मेले में खेल-कूद और सांस्कृतिक गतिविधियों को प्रोत्साहित किया जाएगा, जिसमें स्थानीय कलाकारों को मंच मिलेगा। पर्यटन-संस्कृति विभाग को श्रीमद्भागवत कथा, रासलीला, रामलीला और आध्यात्मिक कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश दिए गए।

विज्ञापन
CM Yogi reviewed preparations for Garhmukteshwar-Tigri fair 3 million devotees expected
सीएम योगी - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कार्तिक पूर्णिमा गंगा स्नान मेला गढ़मुक्तेश्वर तथा तिगरी मेला की तैयारियों की मंगलवार को समीक्षा की। इस दौरान मेरठ, बरेली, अमरोहा, हापुड़ और मुरादाबाद मंडलों/जनपदों के अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े। मुख्यमंत्री ने समयबद्ध ढंग से सभी तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए।

विज्ञापन


उन्होंने कहा कि 'वेस्टर्न यूपी का मिनी कुम्भ' यह मेला श्रद्धा, अनुशासन और स्वच्छता का प्रतीक बनेगा। मेले का आयोजन 17 से 26 नवंबर तक होगा, जिसमें 25 से 30 लाख श्रद्धालु शामिल होने की उम्मीद है। मुख्य स्नान पर्व 24 नवंबर को होगा। मुख्यमंत्री ने सुरक्षा, स्वच्छता और सुगम यातायात के पुख्ता इंतजाम सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने और गंगा तटों पर सफाई व्यवस्था बनाए रखने का निर्देश दिया। मेले के कमांड एरिया में शराब और नशे की वस्तुओं की बिक्री पर रोक रहेगी। आस्था के विपरीत कोई आचरण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। घाटों पर स्नान के लिए पर्याप्त सुविधाएं और जल उपलब्धता सुनिश्चित करने को कहा गया।
विज्ञापन


सुरक्षा और सुविधाएं
सुरक्षा के लिए पर्याप्त पुलिस बल, महिला पुलिसकर्मी, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें तैनात की जाएंगी। सीसीटीवी निगरानी, रेस्क्यू बोट, पब्लिक एड्रेस सिस्टम और वॉच टावर की व्यवस्था होगी। यातायात और पार्किंग प्रबंधन के लिए भी समुचित इंतजाम किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने सीएचसी स्तर के अस्थायी हॉस्पिटल, एंबुलेंस और शुद्ध पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। परिवहन विभाग को श्रद्धालुओं के लिए अतिरिक्त बसों का इंतजाम करने को कहा गया।
विज्ञापन
विज्ञापन


सांस्कृतिक और सामाजिक पहल
मेले में खेल-कूद और सांस्कृतिक गतिविधियों को प्रोत्साहित किया जाएगा, जिसमें स्थानीय कलाकारों को मंच मिलेगा। पर्यटन-संस्कृति विभाग को श्रीमद्भागवत कथा, रासलीला, रामलीला और आध्यात्मिक कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश दिए गए। लेजर शो और ड्रोन शो भी कराए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पर दुष्प्रचार फैलाने वाले तत्वों के खिलाफ कार्रवाई का आदेश दिया। नशे के विरुद्ध अभियान चलाने और बच्चों की प्रतियोगिताएं कराने को भी कहा गया।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed